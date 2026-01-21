Trình bày tham luận tại Đại hội 14 của Đảng sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, công tác Công an đã có những bước tiến rõ rệt.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân đề cao trách nhiệm, phát huy cao độ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tiên phong sắp xếp tổ chức bộ máy, đưa công an chính quy về xã, không tổ chức công an cấp huyện, dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số quốc gia, lập kỳ tích xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an

An ninh quốc gia được giữ vững, Việt Nam tiếp tục trong nhóm nước an ninh, an toàn hàng đầu thế giới. Các vấn đề tiềm ẩn phức tạp, đối tượng chống đối trọng điểm được phát hiện, đấu tranh xử lý quyết liệt từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ. Xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Người dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc hơn. Tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông, tai nạn cháy, nổ được kiềm chế, kéo giảm. Lực lượng Công an nhân dân đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, nhất là các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm ma túy...

Qua một nhiệm kỳ nỗ lực phấn đấu “vượt qua chính mình”, lực lượng Công an nhân dân có bước lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, cơ bản đã được xây dựng “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, vững vàng khẳng định vai trò “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Duy trì vị thế đất nước trong nhóm các quốc gia hàng đầu về an ninh, an toàn

Theo Bộ trưởng Công an, nhiệm kỳ tới, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, 4 nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn hiện hữu, có mặt còn gay gắt hơn, thể hiện dưới dạng thức mới. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước 4 thách thức lớn.

Thứ nhất, thách thức về nhận diện, nắm bắt kịp thời những xu thế, vận động mang tính thời đại, kịp thời có quyết sách lãnh đạo đất nước, giải quyết tốt mối quan hệ bên trong, bên ngoài, phát triển và an ninh, rủi ro và cơ hội. Sức ép lớn hơn đối với việc “chọn bên”, “chọn tuyến” cả về chính trị, đối ngoại, kinh tế, quốc phòng, an ninh và công nghệ.

Thứ hai, nhận diện kịp thời không gian, lĩnh vực, đối tượng bảo vệ mới; nhận diện, xử lý hiệu quả rủi ro về an ninh, hình thái xâm phạm an ninh, trật tự mới do sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, vị thế, tiềm lực của đất nước sau 40 năm đổi mới và triển khai các tư duy mới về phát triển.

Thứ ba, kỳ vọng của nhân dân đối với sự phát triển vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng.

Thứ tư, thách thức trong việc thực hiện mục tiêu của chủ nghĩa xã hội về bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm diễu binh tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Trong bối cảnh đó, công tác Công an tập trung thực hiện “3 mục tiêu chiến lược của Đảng: hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân”.

Cụ thể, lực lượng Công an nhân dân đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia từ thực hiện “trách nhiệm công vụ” sang “trách nhiệm công vụ - phục vụ”, từ “mệnh lệnh, phục tùng” sang “mệnh lệnh, phục tùng và chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển”.

"Không chỉ bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, tuyệt đối không để đất nước bị động về chiến lược, mà chủ động đi trước, biến thách thức thành cơ hội cho phát triển đất nước, không ngừng củng cố tiềm lực an ninh, gia tăng đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới", Bộ trưởng Lương Tam Quang nói.

Lực lượng Công an duy trì vị thế đất nước trong nhóm các quốc gia hàng đầu về an ninh, an toàn trên thế giới; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Lực lượng cũng tăng cường bảo vệ an ninh chế độ, an ninh văn hoá, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ yếu nhân, cán bộ cấp chiến lược, tinh hoa trong giới khoa học, công nghệ; giải quyết cơ bản các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc chủ động nhận diện, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới; đấu tranh hiệu quả với các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; phấn đấu xây dựng 50% xã trên cả nước, 18 địa phương không ma túy, tiến tới không tội phạm.

Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số quốc gia, tạo nền tảng thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới hành chính, kiến tạo niềm tin số, xây dựng xã hội số, công dân số, phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu, công nghiệp dữ liệu...

Một nội dung khác là xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, đi đầu trong công tác an sinh xã hội, củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

"Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kỷ luật sắt, kỷ cương nghiêm, bản lĩnh thép, tinh thông nghiệp vụ, pháp luật, công nghệ, nhân văn, gần dân", Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng đề cập việc tạo bước đột phá phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, củng cố tiềm lực an ninh. Từ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là bảo đảm an ninh mạng quá trình chuyển đổi số, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự để công nghiệp an ninh nghiên cứu, phát triển, tự chủ công nghệ, sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh. Việc này vừa đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh, trật tự, làm chủ công nghệ lõi, vừa giảm thiểu nhập khẩu, cung ứng thị trường trong nước, tiến tới xuất khẩu.