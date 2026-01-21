Trình bày tham luận tại Đại hội 14 của Đảng diễn ra sáng nay, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Văn Rón cho biết trong nhiệm kỳ Đại hội 13, UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao với một khối lượng công việc rất lớn, tăng nhiều và phức tạp hơn so với nhiệm kỳ trước đây.

Nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến nhiều cấp, ngành, địa phương gây bức xúc trong xã hội đã được phát hiện, làm rõ, kết luận. UBKT xử lý kỷ luật một cách nghiêm minh nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhưng cũng rất nhân văn.

Phó chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Văn Rón. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Trần Văn Rón cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập, điểm nghẽn trong công tác kiểm tra, giám sát như: một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự coi trọng đúng mức về công tác kiểm tra, giám sát, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu, người có chức vụ, quyền hạn còn hạn chế. Công tác tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ vẫn là khâu yếu, có những vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên diễn ra trong thời gian dài nhưng chậm được phát hiện và xử lý…

Kỷ luật một vài người để cứu muôn người

Từ công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, UBKT Trung ương rút ra một số bài học kinh nghiệm.

Cụ thể, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị mình một cách chủ động, trách nhiệm theo tinh thần “lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo”.

“Thực tiễn đã chứng minh ở đâu cấp ủy, nhất là người đứng đầu đã quan tâm, trực tiếp chỉ đạo và làm gương thì ở đó, công tác kiểm tra có sức nặng và thanh bảo kiếm mới thực sự sắc bén. Nhiệm kỳ 13 đã chứng minh sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư là điểm tựa vững chắc nhất để UBKT các cấp dám chạm vào những mảng tối, những pháo đài tưởng chừng bất khả xâm phạm”, ông Trần Văn Rón nói.

Việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh song cũng cần trên tinh thần nhân văn, "trị bệnh để cứu người", "kỷ luật một vài người để cứu muôn người". Qua kiểm tra, chúng ta không những chỉ ra sai phạm mà còn nhận diện các sơ hở, những bất cập về cơ chế để kiến nghị sửa đổi một cách hoàn thiện về thể chế.

Kỳ họp thứ 70 của UBKT Trung ương. Ảnh: UBKT Trung ương

Một bài học khác là công tác phối hợp phải đồng bộ, nhịp nhàng trên dưới, đồng lòng "dọc ngang thông suốt". Nhiệm kỳ 13 ghi dấu ấn về sự phối hợp một cách chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Ông Trần Văn Rón cũng đề cập việc thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ của UBKT để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức cách mạng, liêm khiết, công minh, chính trực, có bản lĩnh, dũng khí để đấu tranh, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất và đạo đức, lối sống và giỏi về chuyên môn nghiệp vụ…

Xử lý sai phạm để phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa

Theo ông Trần Văn Rón, bước sang nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 14, công tác kiểm tra, giám sát cần phải đổi mới một cách mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức. Công tác này phải là công cụ quan trọng, chủ yếu để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, gắn kiểm tra, giám sát với kiểm soát về quyền lực, chuyển nhanh, mạnh mẽ và trọng tâm. Cần xem xét, xử lý sai phạm để phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa ngay từ cơ sở nhằm đi đúng hướng, làm đúng cách, đạt hiệu quả thực chất, không để khoảng trống, vùng tối mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.

Song song đó, ông Trần Văn Rón nêu vấn đề xây dựng, hoàn thiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với cơ chế kiểm soát về quyền lực và kỷ luật của Đảng và kỷ luật hành chính; xử lý bằng pháp luật gắn với việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức để cán bộ, đảng viên không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không cần tham nhũng.

UBKT các cấp tham mưu để xây dựng cơ chế, chính sách về kiểm tra, giám sát, phòng ngừa liên quan đến việc chiếm đoạt, trục lợi, gây thất thoát, thiệt hại, lãng phí về ngân sách nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng tài sản.

Đồng thời, công tác kiểm tra cần đổi mới và nâng cao hiệu quả việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ; thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của ngành kiểm tra đảng, chuyển trọng tâm sang kiểm tra, giám sát trên dữ liệu; xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín về chuyên môn nghiệp vụ…