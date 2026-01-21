Hôm nay, Đại hội 14 của Đảng thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng trình bày tham luận về xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp.

Đảng, Nhà nước đã triển khai nhiều chủ trương, quyết sách có tính lịch sử và đạt nhiều thành tựu to lớn. Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cùng với những giải pháp chiến lược tạo không gian phát triển mới, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Các chủ trương xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng trình bày tham luận tại Đại hội

Quân đội giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống dân tộc anh hùng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, ghi dấu ấn nổi bật.

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, Quân đội đã tham mưu, đề xuất Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, chiến lược, kết luận quan trọng về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ được quan tâm đầu tư xây dựng, vững chắc.

Thế bố trí quốc phòng được điều chỉnh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, địa giới hành chính mới và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Quân đội phát huy tốt vai trò xung kích, nòng cốt, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, chủ động phối hợp với các lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, sự cố môi trường, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và quân đội.

Bộ trưởng cũng nêu rõ việc tập trung đầu tư xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức quân đội "tinh, gọn, mạnh". Đến nay, toàn quân đã điều chỉnh trên 5.000 tổ chức; ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuyến biên giới, biển đảo.

Công nghiệp quốc phòng được xây dựng và phát triển theo hướng lưỡng dụng, hiện đại, một số nội dung có bước đột phá, về đích sớm, làm chủ một số công nghệ nền, công nghệ lõi. Quân đội sản xuất, chế tạo thành công nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, chiến lược và một số loại nhiên liệu đặc chủng, sản phẩm lưỡng dụng, công nghệ cao, đóng góp tích cực vào tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: "Xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc là nhu cầu tất yếu, xây dựng đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới".

Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội

Để thực hiện thắng lợi chủ trương trên, Bộ trưởng Quốc phòng cho rằng cần kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước.

Ông cho biết cần chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu, có sức chiến đấu cao; thực hiện hiệu quả các chính sách đột phá thu hút, trọng dụng nhân tài, đầu tư nguồn lực, xây dựng các nhà trường quân đội thông minh, hiện đại; tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả trong và ngoài nước...

Quân đội sẽ tiếp tục tổ chức "tinh, gọn, mạnh", bảo đảm cơ cấu tổ chức Quân đội đồng bộ, hợp lý; hoàn thiện các quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế lãnh đạo quản lý, chỉ huy, điều hành.

Các đại biểu thuộc Đảng bộ Quân đội tham dự phiên thảo luận tại Đại hội

Bộ trưởng cho biết phương hướng về nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là các loại vũ khí, trang bị hiện đại; chất lượng các loại hình diễn tập sát với yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc trước mọi thủ đoạn tác chiến, hình thái chiến tranh.

Công nghiệp quốc phòng cần tiếp tục được đầu tư phát triển, tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa các chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Bộ trưởng cho rằng cần đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tăng cường giao lưu, huấn luyện, diễn tập song phương, đa phương, nhất là các hình thức diễn tập phòng chống an ninh phi truyền thống.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đối ngoại...