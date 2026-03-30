Máy bay Mỹ bị vỡ làm đôi.

Hãng BBC đưa tin, những bức ảnh được một trang Facebook chuyên đưa tin tức quân sự Mỹ chia sẻ đầu tiên. Ảnh chụp cho thấy chiếc máy bay E-3 Sentry dường như bị vỡ làm đôi. BBC xác nhận ảnh được chụp tại căn cứ không quân Prince Sultan, cách thủ đô Riyadh của Ảrập Xêút khoảng 100km về phía đông nam. Các đặc điểm trong ảnh, bao gồm cột sào, kho chứa và các vạch kẻ trên khu vực lát đá, trùng khớp với hình ảnh vệ tinh.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ vẫn chưa bình luận công khai về vụ việc.

Ảnh: WANA

Cuối tuần trước, một quan chức Mỹ cho biết có 12 binh sĩ nước này bị thương, 2 trong số đó bị thương nặng trong một cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan. Sau đó, tờ The Wall Street Journal đưa tin, ít nhất 2 máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ cũng bị hư hại.

Tới ngày 29/3, hãng thông tấn Fars liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận một máy bay không người lái (UAV) Shahed của nước này đã tấn công máy bay E-3 của Mỹ. Trước đó, ảnh vệ tinh chụp ngày 11/3 cho thấy một chiếc E-3 xuất hiện ở vị trí bị tấn công.

Máy bay Boeing E-3 được chế tạo dựa trên máy bay chở khách Boeing 707 và có một đĩa radar xoay đặc trưng, được gắn ở phía sau thân máy bay. Radar này cho phép máy bay phát hiện và theo dõi các mục tiêu tiềm năng, tầm xa để đưa ra cảnh báo sớm về các mối đe dọa có thể xảy ra trong các hoạt động tác chiến.

Theo trang web của không quân Mỹ, máy bay này cung cấp "thông tin cho các chỉ huy tác chiến trên không để giành và duy trì quyền kiểm soát trận chiến trên không".