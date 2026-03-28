Hình ảnh trước và sau khi căn cứ không quân Mỹ bị tấn công. Ảnh: RT

Hãng tin CNN và RT đưa tin, hình ảnh vệ tinh được các nhà phân tích tình báo nguồn mở lan truyền trên mạng dường như cho thấy một số máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của không quân Mỹ đã bị hư hại, nếu không muốn nói là bị phá hủy, do cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ảrập Xêút vào sáng 27/3.

Cũng trong ngày 27/3 Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, có 13 lính thiệt mạng và hơn 300 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong các cuộc giao tranh kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra. Tuy nhiên, hầu hết các binh sĩ đã làm nhiệm vụ trở lại.

Hãng tin Tasnim dẫn tin từ văn phòng quan hệ công chúng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết trong một tuyên bố vào tối 27/3: “Trong đợt tấn công thứ 84 của chiến dịch Lời Hứa Chân Thực 4, hải quân IRGC đã sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình Qadr 380 nhắm vào các mục tiêu Israel và Mỹ tại cảng Al-Shuwaikh ở Kuwait cũng như bãi biển, cảng ở Dubai. Kết quả là 6 tàu đổ bộ đa dụng (LCU) của Mỹ tại cảng Al-Shuwaikh đã bị bắn trúng, 3 trong số 6 tàu bị chìm và số còn lại đang bốc cháy".

IRGC cho biết thêm, cùng thời điểm, các thiết bị không người lái của Iran đã tấn công các đơn vị vận hành máy bay không người lái của Mỹ trên bãi biển và một trong số các khách sạn ở Dubai. "Trong đợt tấn công lần này, ngoài việc đánh chìm các tàu chiến thuật, một số lượng lớn quân nhân Mỹ cũng đã bị tiêu diệt”.

Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 tới Trung Đông

Bộ Chiến tranh Mỹ đang triển khai nhóm tàu ​​sân bay thứ ba đến khu vực trách nhiệm của CENTCOM ở Trung Đông để có thể tham gia các hoạt động tác chiến chống lại Iran.

Theo CBS News, nhóm tàu ​​sân bay USS George H.W.Bush đã hoàn thành khóa huấn luyện vào đầu tháng này, được chứng nhận khả năng sẵn sàng cho các hoạt động tác chiến lớn. CNN cho biết thêm rằng vẫn chưa rõ liệu tàu USS George H.W.Bush sẽ tham gia hay thay thế một trong hai tàu sân bay của Mỹ đang ở trong khu vực.

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay là USS Gerald R.Ford và USS Abraham Lincoln đã tiên phong trong cuộc tấn công của Mỹ vào Iran kể từ tháng trước, cho đến khi tàu USS Gerald R.Ford bị hỏa hoạn “không liên quan đến chiến đấu” trên tàu và phải rút lui để sửa chữa tại một cảng hải quân ở vịnh Souda trên đảo Crete.

Ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc nhóm tàu ​​sân bay USS George H.W.Bush là USS Ross, USS Donald Cook và USS Mason được cho là đã được triển khai để tham gia chiến dịch vào đầu tuần này.