Hãng thông tấn Anadolu ngày 28/3 đã đăng tải bài phân tích về tình trạng kho vũ khí của Mỹ, Israel và Iran trong bối cảnh cuộc xung đột Trung Đông đã bước sang tuần thứ 4 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

"Dù Mỹ và Israel đạt được một số lợi thế chiến thuật khi phá hủy hàng nghìn mục tiêu của Iran, nhưng số lượng tên lửa đánh chặn mà hai nước này tiêu tốn cũng rất lớn. Về mặt chi phí, Iran có lợi thế hơn khi các loại UAV và tên lửa của nước này có giá sản xuất rẻ hơn đối thủ, nhưng họ cũng không thể duy trì tần suất tấn công liên tục trong thời gian dài", Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI) bình luận.

Kho vũ khí của Iran đang suy giảm

Trước khi cuộc xung đột nổ ra vào cuối tháng 2, Iran được cho là sở hữu khoảng 2.500 tên lửa, song một số đánh giá cho rằng con số này có thể lên tới 6.000.

"Trong những ngày đầu, Tehran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 UAV. Tuy vậy, tần suất tấn công của Iran đã giảm mạnh sau ngày thứ 5 của cuộc xung đột, chỉ còn khoảng 33 lần phóng tên lửa và 94 lần tấn công bằng UAV mỗi ngày. Tính tới ngày 20/3, Iran đã thực hiện hơn 5.693 cuộc tấn công nhằm vào Israel, các nước vùng Vịnh, Iraq, Jordan và Syria", báo cáo của RUSI cho biết.

Theo chuyên gia Ibrahim Jalal, Iran chưa rơi vào tình trạng thiếu hụt vũ khí, nhưng sức ép sẽ gia tăng theo từng ngày. Ở thời điểm hiện tại, Tehran được cho là đã sử dụng 30 - 40% kho dự trữ của mình.

Áp lực phòng không của Israel

Theo các chuyên gia quân sự, hệ thống phòng không đa tầng của Israel vẫn hấp thụ được phần lớn các đợt tấn công, song không thể đạt hiệu quả tuyệt đối.

"Các hệ thống quan trọng nhất của Israel đang chịu áp lực nặng nề, trong đó tên lửa đánh chặn Arrow 2 và Arrow 3 có thể cạn vào ngày 27/3. Về năng lực tấn công, tên lửa Blue Sparrow dự kiến đủ dùng tới ngày 5/4, hệ thống đánh chặn David’s Sling có thể cạn vào ngày 6/4, còn tên lửa siêu thanh Rampage dự kiến duy trì tới ngày 9/4", dữ liệu của RUSI tiết lộ.

Về cơ bản, các đòn tấn công của Iran đến nay chỉ gây ra thiệt hại hạn chế cho Israel. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Tel Aviv là họ phải căng mình trên nhiều mặt trận, trong khi tốc độ bổ sung khí tài không thể theo kịp tốc độ tiêu hao.

Kho vũ khí Mỹ có nguy cơ chạm đáy

Trong 16 ngày đầu tiên của cuộc xung đột Iran, Mỹ đã phóng khoảng 535 tên lửa hành trình Tomahawk, cùng 912 tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM và JASSM-ER. Ngoài ra là hơn 1.000 bom dẫn đường JDAM các loại, bao gồm GBU-31, GBU-32 và GBU-38.

"Ngoài việc tiêu tốn một số tiền khổng lồ, ước tính khoảng 2 tỷ USD mỗi ngày, áp lực với kho dự trữ vũ khí của Mỹ đang ngày càng lớn. Số lượng tên lửa đánh chặn cho hệ thống THAAD ước tính chỉ còn đủ dùng trong khoảng 10 ngày, với nguy cơ cạn vào ngày 3/4. Các hệ thống Patriot cũng tiêu hao rất lớn, khi tốn khoảng 800 quả trong thời gian qua", RUSI thông tin.

Tất nhiên, Mỹ vẫn có thể chiến đấu mà không cần những loại vũ khí đắt tiền. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ dễ bị tổn thương hơn khi Iran tận dụng thời cơ. Ngoài khó khăn trong phòng thủ, Mỹ cũng sẽ phải sử dụng các loại bom "kém thông minh" vốn có độ chính xác không quá cao để tấn công.