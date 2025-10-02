Chiều 2/10, xác nhận với PV VietNamNet, ông Đinh Phúc Hạnh - Chủ tịch UBND xã Nậm Xé cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện xe bán tải chở Quản đốc thuỷ điện Tu Trên - Nậm Xé cùng 2 người khác.

Theo ông Hạnh, sau khi máy xúc san gạt điểm sạt lở tại quốc lộ 279, thôn Pom Khén, địa bàn xã Minh Lương, lực lượng chức năng đã phát hiện phần đuôi phía sau xe ô tô BKS 24A-348.02. Tuy nhiên do khối lượng đất đá vùi lấp rất lớn, hiện tại chưa có thông tin về sức khoẻ, tính mạng của những người bên trong xe.

"Lực lượng chức năng, người dân địa phương cùng các phương tiện đang nỗ lực đưa chiếc xe ra khỏi đất đá vùi lấp, các xe cấp cứu cũng được chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ các nạn nhân", Chủ tịch UBND xã Nậm Xé nói.

Xe ô tô bán tải nằm sâu dưới lớp đất đá sạt lở. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 29/9, UBND xã Nậm Xé nhận được tin báo của chị Hoàng Thị Thịnh (37 tuổi, trú thôn Tu Hạ) về việc khoảng 7h30 cùng ngày, anh Hoàng Văn Định (37 tuổi, Quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) lái xe ô tô bán tải BKS 24A-348.02. Trên xe còn có 2 người khác là anh Hoàng Đức Giang (35 tuổi, trú xã Văn Bàn) và Phùng Văn Tuấn (45 tuổi, trú xã Nậm Xé).

Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Sau đó xe ô tô này di chuyển từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 hướng về xã Văn Bàn. Đến khoảng 17h cùng ngày (29/9), gia đình đã mất liên lạc hoàn toàn với cả ba người trên xe.

Cơ quan công an xác định, xe bán tải mất tích đã đi qua cây xăng xã Minh Lương trên quốc lộ 279 lúc 7h56 ngày 29/9.

Tuy nhiên, chỉ bốn phút sau đó, đúng 8h cùng ngày, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Pom Khén (cùng tuyến quốc lộ 279). Vụ sạt lở vùi lấp tuyến đường dài khoảng 100 mét với ước tính 1.000m³ đất đá.