Sáng nay (2/10), thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho hay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lũ dữ "san phẳng" nhà điều hành của cán bộ kỹ sư, công nhân thi công dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, tại bản Néng, xã Đức Long (Cao Bằng).

Thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở nhà điều hành dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được tìm thấy. Ảnh: CACC

Nạn nhân Đinh Thị H. (36 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) được tìm thấy cách khu vực xảy ra lũ quét khoảng 4km.

Thi thể chị H. được tìm thấy cách vị trí sạt lở khoảng 4km. Ảnh: CACC

Cách đây 3 ngày, vào 19h30 tối 29/9, một trận lũ quét qua nhà điều hành của cán bộ kỹ sư, công nhân thi công dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh khiến khu vực này gần như bị "san phẳng", 3 người bị mất tích.

Ngay sau đó, công tác tìm kiếm các nạn nhân đã được lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng khẩn trương tiến hành.

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy 3 thi thể bị mất tích sau vụ lũ quét qua nhà điều hành dự án cao tốc. Ảnh: CACC

Đến 8h sáng qua (1/10), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Lý Lê Anh T. (23 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên). Tiếp đó, 17h15 cùng ngày, nạn nhân thứ hai được phát hiện và đưa lên bờ là anh Nguyễn Viết Tr. (23 tuổi, trú TP Hà Nội).