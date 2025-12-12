Mới đây clip Phương Oanh xuất hiện trong căn bếp quen thuộc từng tạo nên những video nấu ăn triệu view đã xuất hiện trên một kênh TikTok và gây chú ý cư dân mạng.

Hình ảnh mới nhất của diễn viên Phương Oanh. Ảnh chụp màn hình.

Lần này nữ diễn viên làm món chả cá Lã Vọng với kỹ năng làm bếp thuần thục. Điều đáng nói, Phương Oanh trông gầy hơn nhiều so với trước. Cô chọn trang phục giản dị với màu trầm và đeo tạp dề, để tóc xoã. Nhiều khán giả nhận xét trông gương mặt của Phương Oanh thoáng buồn và cô có vẻ sụt cân nhiều so với trước.

Tuy nhiên, theo thông tin VietNamNet có được thì đây là clip đã được nữ diễn viên Gió ngang khoảng trời xanh thực hiện từ tháng 9/2025, khi biến cố gia đình chưa ập đến. Đây cũng là khoảng thời gian Phương Oanh gấp rút hoàn thành chặng cuối của vai nữ chính Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh.

Trên fanpage có 1 triệu người theo dõi, clip nấu ăn gần đây nhất Phương Oanh đăng tải là từ 7/9 hút lượng tương tác lớn. Trang cá nhân của nữ diễn viên cũng "đóng băng" kể từ clip cuối cùng cô chia sẻ ngày 11/10 vừa qua. Ngay cả khi được khán giả khen diễn xuất ấn tượng trong Gió ngang khoảng trời xanh với loạt trích đoạn triệu view gây bão cũng như khi phim kết thúc phát sóng tháng 11 vừa qua, Phương Oanh cũng không có bất cứ chia sẻ nào nhưng vẫn không chọn đóng cửa trang cá nhân.

Ảnh Phương Oanh đăng tải hồi cuối tháng 9 vừa qua trên trang cá nhân.

Phương Oanh sinh năm 1989, xuất thân là người mẫu đóng phim. Cô từng góp mặt trong hàng loạt tác phẩm giờ vàng gây sốt như: Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân... Gió ngang khoảng trời xanh là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Phương Oanh sau 4 năm vắng bóng để tập trung lập gia đình, sinh con. Hai con sinh đôi của nữ diễn viên chào đời tháng 5/2024.

Clip mới nhất của Phương Oanh: