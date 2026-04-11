Đoạn video được kênh Pakistan TV chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy, các quan chức cấp cao của Pakistan đã có mặt ở sân bay để đón chào đoàn đàm phán Mỹ. Có thể thấy, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump ngay khi bước xuống máy bay đã nhận được sự chào đón nồng hậu từ giới chức nước chủ nhà.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (cà vạt đỏ) có mặt ở Islamabad, Pakistan. Ảnh: Pakistan TV

Theo báo The Guardian của Anh, các cuộc đàm phán sắp tới giữa phái đoàn Mỹ và Iran ở Islamabad, Pakistan là những tiếp xúc ngoại giao đầu tiên của giới chức hai nước từ khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2.

Trước khi các phái đoàn lên đường đến Pakistan, cả Mỹ và Iran đều đưa ra một số điều kiện quan trọng. Chẳng hạn, Iran yêu cầu Israel phải ngừng tấn công nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon. Trong khi đó, chính quyền Mỹ lại quan tâm về những vấn đề như vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với báo New York Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo các chiến hạm của Washington “đang được nạp lại vũ khí để tấn công Iran nếu các cuộc đàm phán ở Pakistan không đạt được thỏa thuận”.