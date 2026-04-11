Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Post, người đứng đầu nước Mỹ nói: "Chúng tôi đang tái thiết lập. Chúng tôi đang nạp lại cho các tàu những loại đạn dược tốt nhất, những vũ khí tốt nhất từng được chế tạo, thậm chí còn tốt hơn những gì chúng tôi đã làm trước đây và chúng tôi đã phá hủy chúng... Nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ dùng những vũ khí đó một cách hiệu quả".

Ông Trump nói thêm: " Chúng ta sẽ biết trong khoảng 24 giờ nữa. Chúng ta sẽ sớm biết thôi".

Trong một thông điệp ngắn gọn và khó hiểu trên mạng xã hội Truth Social trước đó, ông Trump đã đề cập tới sự tái thiết lập mạnh mẽ nhất thế giới.

Tổng thống Mỹ cho biết: “Người Iran dường như không nhận ra rằng họ không còn quân bài nào ngoài việc tống tiền thế giới trong ngắn hạn bằng cách sử dụng các tuyến đường biển quốc tế... Lý do duy nhất họ còn tồn tại đến ngày hôm nay là để đàm phán!”.

Về cuộc đàm phán Mỹ - Iran sắp diễn ra ở Pakistan, Tổng thống Trump tiết lộ ông đã chúc Phó Tổng thống JD Vance may mắn. Khi được hỏi một thỏa thuận tốt có thể đạt được với Iran là như thế nào, lãnh đạo Nhà Trắng trả lời: "Không có vũ khí hạt nhân, đó là 99% rồi. Chúng ta sẽ xem kết quả ra sao, mọi chuyện diễn ra như thế nào".

Trước câu hỏi liệu thỏa thuận có bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz không, ông Trump tuyên bố: "Eo biển Hormuz sẽ tự động mở... Chúng tôi không dùng tuyến đường đó, các nước khác sử dụng. Chúng tôi sẽ sớm mở lại eo biển Hormuz".

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đã nêu bật những điều kiện tiên quyết quan trọng cần phải được đáp ứng trước khi các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, với sự trung gian của Pakistan, có thể bắt đầu.

Theo hãng tin Tasnim, trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 10/4, ông Qalibaf nhấn mạnh rằng 2 biện pháp quan trọng mà cả hai bên đã nhất trí vẫn chưa được thực hiện. Đó là lệnh ngừng bắn ở Lebanon và việc giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran. Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, 2 vấn đề này phải được hoàn thành trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu.