Báo Le Monde và đài Sky News đưa tin, tàu chở dầu MSG mang cờ Gabon đã đi qua tuyến đường thủy chiến lược trên hôm 9/4, vận chuyển khoảng 7.000 tấn dầu nhiên liệu của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và đang hướng đến Aegis Pipavav, Ấn Độ.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Marine Traffic

Trong thời bình, khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, tuyến đường thủy quan trọng này vẫn chưa được thực sự mở cửa trở lại kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần có hiệu lực vào ngày 8/4. Theo Kpler, chủ sở hữu của MarineTraffic, chỉ có 2 tàu chở dầu khác, đều mang cờ Iran và 6 tàu chở hàng đã đi qua eo biển kể từ đó.

Hàng chục tàu khác, bao gồm một tàu chở dầu chất đầy hàng, dường như đang trên đường đi qua eo biển. Điều này cho thấy không có sự thay đổi thực sự nào về lưu lượng giao thông hàng ngày so với tuần trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Theo Lloyd's List, một trang web tình báo ngành vận tải biển, có khoảng 120 lượt tàu đi qua eo Hormuz mỗi ngày trước xung đột.

Theo nhà phân tích Ana Subasic thuộc Kpler, năng lực vận chuyển qua eo biển dự kiến ​​sẽ vẫn bị hạn chế ở mức tối đa 10 - 15 lượt mỗi ngày nếu thỏa thuận ngừng bắn được duy trì. Tất cả các tàu đi qua eo biển đều đến hoặc rời đi từ Iran hoặc thuộc các quốc gia không thù địch với Iran.

Việc tiếp cận eo biển Hormuz đã bị Iran hạn chế nghiêm ngặt sau khi Mỹ và Israel tấn công nước này bắt đầu từ ngày 28/2. Trong tổng số 315 lượt tàu chở hàng đi qua tuyến đường huyết mạch trên từ ngày 1/3 đến ngày 8/4, có 202 lượt là tàu chở dầu và khí đốt, với hầu hết đều hướng về phía đông, đến Vịnh Oman.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Iran "đang làm rất tệ" trong việc cho phép dầu mỏ được vận chuyển qua eo biển Hormuz và thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần phụ thuộc vào việc Tehran mở lại tuyến đường thủy quan trọng này.