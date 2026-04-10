Tờ The Hill ngày 9/4 đưa tin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine mới đây đã công bố báo cáo tổng kết sau 5 tuần tiến hành "Chiến dịch Cuồng nộ". Báo cáo được đưa ra sau khi Tổng thống Trump công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran.

"Không quân Mỹ đã thực hiện tổng cộng 62 phi vụ oanh tạc kể từ cuối tháng 2. Trong đó bao gồm 18 chuyến bay trực tiếp từ Mỹ để không kích các mục tiêu quân sự tại Iran, mỗi chuyến bay kiểu này kéo dài hơn 30 giờ đồng hồ. Không một quân đội nào khác trên thế giới nào có thể làm được điều này", tướng Caine cho biết.

Dù tướng Caine không nêu cụ thể, nhưng giới quan sát nhận định rằng các nhiệm vụ kéo dài 30 giờ là do phi đội máy bay B-2 Spirit thực hiện, khi các máy bay này xuất phát từ căn cứ Whiteman ở Missouri.

Trong thông báo của mình, ông Caine khẳng định Mỹ đã tập kích hơn 13.000 mục tiêu bên phía Iran, bao gồm hệ thống phòng không, kho tên lửa đạn đạo và UAV tấn công, tàu chiến, thủy lôi hải quân và các nhà máy sản xuất vũ khí.

"Khoảng 80% hệ thống phòng không của Iran đã bị phá hủy, tương đương hơn 1.500 mục tiêu. Hơn 155 tàu hải quân Iran cũng đã bị hư hại hoặc bị phá hủy. Bên cạnh đó, đối thủ cũng đã mất 450 cơ sở lưu trữ tên lửa đạn đạo, 800 cơ sở lưu trữ UAV và 90% nhà máy sản xuất vũ khí", tướng caine nói.

Một con số đáng chú ý khác là về số lượng binh lính tham gia cuộc xung đột Iran và số lượng thực phẩm tiêu thụ trong 5 tuần ở Trung Đông.

"Có tổng cộng 50.000 binh lính Mỹ tham gia chiến dịch lần này. Chúng tôi đã tiêu thụ 6 triệu khẩu phần ăn, hơn 3,6 triệu lít cà phê, 2 triệu lon nước tăng lực và rất nhiều nicotine. Nhưng tôi không nghĩ đây là vấn đề lớn", ông Caine chia sẻ.

Về tổn thất, Lầu Năm Góc đã ghi nhận 13 binh lính tử vong, 365 người bị thương. Bên cạnh đó là nhiều thiệt hại về khí tài, bao gồm 3 tiêm kích bị bắn nhầm, 1 máy bay KC-135 bị rơi, 2 tiêm kích bị Iran bắn rơi và nhiều UAV MQ-9 bị phá hủy.