Sáng nay, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thông qua chương trình hội nghị.

Trước phiên khai mạc, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, TP Hà Nội.

Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 8/10.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN

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Tại hội nghị, Trung ương sẽ thảo luận về nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền để nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị; đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; xác định đúng ưu tiên, phát huy hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu dự khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Ảnh: TTXVN

Trong phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đi sâu vào những lựa chọn lớn, những vấn đề còn khác nhau, nêu rõ căn cứ, phương án và kiến nghị. Ảnh: TTXVN