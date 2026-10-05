Sáng nay, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc trọng thể tại Hà Nội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thông qua chương trình hội nghị.
Trước phiên khai mạc, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, TP Hà Nội.
Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 8/10.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quán triệt không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng. Mọi lựa chọn phát triển phải hướng tới nhân dân.
Trước giờ khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, đoàn đại biểu dự hội nghị sáng nay đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.