Vụ án được xét xử công khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kéo dài đến ngày 12/9.

Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở TAND TPHCM, điểm cầu còn lại tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30) thuộc Công an TPHCM. Khoảng 120 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Đại diện VKSND TPHCM.

2 phòng xét xử được bố trí cùng các màn hình led để theo dõi.

Những người có quyền, nghĩa vụ liên quan theo dõi phiên tòa qua màn hình đặt trước tòa án.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Vũ Thanh Lâm, Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM khai mạc phiên xử.

Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (tức ca sĩ Chi Dân) tại phiên toà sáng 17/8.

Các bị cáo bị xét xử về 7 tội danh gồm: Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm và Chiếm giữ trái phép tài sản.

Vụ án được phát hiện vào tháng 3/2023, khi lực lượng chức năng kiểm tra hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phát hiện hơn 11kg ma túy được vận chuyển từ Pháp về Việt Nam.

Trong số 227 bị cáo, Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) bị xét xử về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Andrea Aybar Carmona (An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) bị xét xử về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi), được biết đến với biệt danh "cô tiên từ thiện", bị xét xử về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.