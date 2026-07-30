Dự kiến ngày 17/8, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10 về đường dây tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó có Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Hoàng Sỹ Thắng (37 tuổi, quê Nghệ An) giữ vai trò cầm đầu, cùng đồng phạm thiết lập các đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành.

Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân). Ảnh: CACC

Trong số các bị cáo, Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "cô tiên" từ thiện, bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 17/8 đến 12/9, do thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa, được xét xử công khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại TAND TPHCM, điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30).

Theo cáo trạng, ngày 16/3/2023, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện 327 tuýp kem đánh răng có dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 nữ tiếp viên trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam. Kiểm tra cho thấy 157 tuýp chứa hơn 11 kg ma túy.

Một ngày sau, hồ sơ vụ việc được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để thụ lý, mở rộng điều tra.

Ma túy được giấu tinh vi trong kem đánh răng, thực phẩm chức năng

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định trước chuyến hàng bị phát hiện trong hành lý của 4 nữ tiếp viên, Hà Danh Nậm (đang bị truy nã) đã 6 lần vận chuyển trót lọt ma túy từ Pháp về Việt Nam. Ma túy được cất giấu trong tuýp kem đánh răng, thực phẩm chức năng và vận chuyển qua dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh quốc tế.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Ảnh: CACC

Theo cáo trạng, cả 7 chuyến hàng đều được chuyển về đầu mối tại Đồng Nai do Hoàng Sỹ Thắng (37 tuổi, quê Nghệ An) điều hành. Từ đây, Thắng phân chia ma túy và chỉ đạo cháu rể Bùi Văn Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ tại TPHCM và Bình Dương (cũ).

Cơ quan điều tra xác định 4 nữ tiếp viên hàng không lần đầu cùng thực hiện một chuyến bay và nhận vận chuyển khoảng 60kg hàng hóa từ Pháp về Việt Nam với tiền công 6,5 euro/kg. Họ không quen biết, không liên lạc, không nhận hoặc chuyển tiền với Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng hay các bị cáo khác, nên không đủ căn cứ xử lý hình sự về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối với Andrea Aybar Carmona (An Tây), cáo trạng xác định bị cáo đã cung cấp ma túy và địa điểm để cùng Văn Anh Duy, Nguyễn Phương Đông sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương và bạn trai Vũ Hải Anh bị cáo buộc chuẩn bị khí cười, ma túy, "nước vui", thuốc lắc cùng các dụng cụ liên quan để nhóm bạn sử dụng trong tiệc sinh nhật.

Còn Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) bị cáo buộc cùng anh trai Nguyễn Trung Tín chuẩn bị địa điểm, dụng cụ, góp tiền mua nhiều loại ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.