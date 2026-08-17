Ngày 17/8, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 227 bị cáo trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội: vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 17/8 đến 12/9, do thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa, được xét xử công khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại TAND TPHCM, điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30).

Nguyễn Trung Hiếu (tức ca sĩ Chi Dân). Ảnh: CACC

Đường dây ma túy này do bị cáo Hoàng Sỹ Thắng (37 tuổi, quê Nghệ An) cầm đầu. Thắng cùng đồng phạm thiết lập các đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành.

Đặc biệt, liên quan tới đường dây ma túy này còn có bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "cô tiên" từ thiện.

Theo cáo trạng, ngày 16/3/2023, qua soi chiếu, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện trong vali của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN10 của Vietnam Airlines có nhiều kiện kem đánh răng với dấu hiệu bất thường. Chi cục Hải quan sau đó thông báo vụ việc cho Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TPHCM để phối hợp xử lý.

Andrea Aybar Carmona (tức người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha). Ảnh: CACC

Quá trình kiểm tra, phát hiện trong các vali hành lý này có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng (nhiều nhãn hiệu khác nhau) chưa mở nắp, mỗi tuýp kem đánh răng đựng trong 1 hộp giấy riêng. Trong đó có 157 tuýp kem đánh răng chứa tổng cộng hơn 11kg ma túy các loại.

Ma túy được vận chuyển qua chuyển phát nhanh quốc tế

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định trước chuyến hàng bị phát hiện trong hành lý của 4 nữ tiếp viên thì đối tượng “Hữu Sơn”, tên thật là Hà Danh Nậm (đang bị truy nã), đã 6 lần vận chuyển trót lọt ma túy từ Pháp về Việt Nam. Ma túy được cất giấu trong tuýp kem đánh răng, thực phẩm chức năng và vận chuyển qua dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh quốc tế.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Ảnh: CACC

Theo cáo trạng, cả 7 chuyến hàng đều được chuyển về đầu mối tại Đồng Nai do Hoàng Sỹ Thắng điều hành. Từ đây, Thắng phân chia ma túy và chỉ đạo cháu rể Bùi Văn Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ tại TPHCM và Bình Dương (cũ).

Cơ quan điều tra xác định 4 nữ tiếp viên hàng không lần đầu cùng thực hiện một chuyến bay và nhận vận chuyển khoảng 60kg hàng hóa từ Pháp về Việt Nam với tiền công 6,5 euro/kg. Họ không quen biết, không liên lạc, không nhận hoặc chuyển tiền với Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng hay các bị cáo khác, nên không đủ căn cứ xử lý hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối với Andrea Aybar Carmona (An Tây), cáo trạng xác định bị cáo đã cung cấp ma túy và địa điểm để cùng Văn Anh Duy và Nguyễn Phương Đông sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương và bạn trai Vũ Hải Anh bị cáo buộc chuẩn bị khí cười, ma túy, "nước vui", thuốc lắc cùng các dụng cụ liên quan để nhóm bạn sử dụng trong tiệc sinh nhật.

Còn Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) bị cáo buộc cùng anh trai Nguyễn Trung Tín chuẩn bị địa điểm, dụng cụ, góp tiền mua nhiều loại ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.