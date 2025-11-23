XEM CLIP:

Một đoạn video ghi lại cảnh người dân hốt hoảng gọi nhau “chạy lũ đi!” trong đêm khuya đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Chủ nhân video là anh Trần Trung, hiện sinh sống tại thôn 2, xã Trà Tân, khu di tích lịch sử Nước Oa (Bắc Trà My, Quảng Nam), nay là xã Trà Tân, TP Đà Nẵng.

Clip được ghi lại vào khoảng 1h ngày 18/11 vừa qua. Theo lời anh Trung, thời điểm đó nhà anh đang ngủ say thì một số người thức giấc sớm, phát hiện nước từ trên núi đổ về, dâng rất nhanh. "Hàng xóm chạy đi từng nhà, đập cửa gọi mọi người chạy lũ. Nhờ vậy gia đình tôi mới kịp bế con chạy lên đồi. Khi chúng tôi nhìn lại thì thấy nước đã tràn ngập, cuốn phăng mọi thứ”, anh Trung kể.

“Khác với những trận ngập lụt thông thường, đây là lũ quét, dòng nước đổ xuống bất ngờ, dữ dội và không hề có dấu hiệu báo trước. Tài sản hư hỏng hết, không kịp mang theo gì”, anh nói thêm.

Anh Trung cho biết, sau khi nước rút, anh và hàng xóm trở về nhà thì bàng hoàng phát hiện nhà chỉ còn là nền đất, đồ đạc trôi sạch ra sông.

Trận lũ quét gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: NVCC

Khu vực này từng hứng chịu lũ quét vào năm 2020, nhưng không gây thiệt hại đáng kể. Chính vì thế, đợt này, người dân nghĩ nước sẽ không tràn về dữ dội như trước. “Không ai ngờ lần này nước lại lớn đến vậy”, một người dân cho biết.

Sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Một tài khoản có tên Nguyễn Hương bình luận: “Nghe tiếng gọi chạy lũ mà thấy thương, giữa đêm tối ai cũng lo cho nhau, không ai bỏ ai lại phía sau”. Tài khoản khác có tên Bình An chia sẻ: “Chỉ vài phút thôi là mất hết, thương bà con quá, mong sớm ổn định lại”.

Bên cạnh sự xúc động, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng cảnh báo về sự chủ quan khi sống gần khu vực đồi núi, khe suối. “Lũ quét rất đáng sợ. Không giống ngập, nó không báo trước nên phải luôn có kế hoạch sơ tán”, một người viết.

Dù mất mát nặng nề, anh Trung cho biết, mọi người ai nấy đều cảm thấy may mắn vì không có thương vong, tất cả được cứu nhờ sự cảnh giác của hàng xóm.

“Nhà cửa có thể làm lại, của cải có thể kiếm lại, chỉ cần giữ được mạng sống”, anh Trung bày tỏ.

Xác nhận với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Ngưỡng, Trưởng thôn 2, xã Trà Tân, TP Đà Nẵng cho biết rạng sáng 18/11 vừa qua, thôn 2 bất ngờ bị lũ quét. Tuy nhiên, vì kịp thời phát hiện, người dân hô hoán nhau tránh lũ nên may mắn không thiệt hại về người.

"Cả thôn có 11 nhà gần khu vực suối bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có 4 nhà thiệt hại nặng nề vì nhiều tài sản bị cuốn trôi", ông Ngưỡng thông tin thêm.