Bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1982, mẹ của cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân, SN 2010) xác nhận đã nhận được giấy mời của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đến làm việc vào chiều 22/5 tại trụ sở Viện KSND tỉnh Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Ảnh: Đ.Đ.

Nội dung làm việc xoay quanh đơn tố cáo của bà Hiền về dấu hiệu sai phạm của một số cán bộ tại Vĩnh Long trong quá trình điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông khiến con gái bà tử vong hồi tháng 9/2024.

Trước đó, cuối tháng 3, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Quốc Việt, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn và Nguyễn Quốc Khanh, nguyên điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ), để điều tra về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” theo khoản 2, Điều 369 Bộ luật Hình sự.

Gần một tháng sau, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can đối với bà Phan Thị Trúc Ly, cựu Phó Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn, cùng ông Lê Phong Cảnh, cựu kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ), về cùng tội danh.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Quốc Việt. Ảnh: Viện KSND tối cao

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bà Phan Thị Trúc Ly và ông Lê Phong Cảnh. Ảnh: Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Quá trình điều tra xác định, vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 khiến nữ sinh Bảo Trân tử vong. Dù có căn cứ xác định tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi “vượt xe không bảo đảm an toàn” - được xác định là lỗi chính dẫn đến vụ tai nạn - nhưng Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh đã có hành vi vi phạm pháp luật nhằm không xử lý hình sự đối với tài xế này.

Theo cơ quan điều tra, hai cán bộ VKSND huyện Trà Ôn (cũ), được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ tai nạn, cũng thống nhất với hai cán bộ Công an huyện Trà Ôn (cũ) không khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện, vụ án “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” đang được Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.