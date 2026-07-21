Trận lũ quét sáng ngày 17/7 đã cuốn trôi căn nhà cấp 4 của gia đình anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1991, trú bản Chít, xã Mường Than, Lai Châu). Cả 4 người trong gia đình anh cùng toàn bộ tài sản bị dòng nước chảy xiết cuốn băng về phía hạ lưu.

Nhói lòng hình ảnh anh Hải nằm bên linh cữu vợ và con trai. Ảnh: M.T

Khi bị lũ cuốn trôi hơn 1km, anh Hải may mắn bám được vào gò đất giữa dòng suối Nậm Sáng và được lực lượng chức năng cùng người dân giải cứu. Nhưng vợ và các con anh không có được sự may mắn ấy.

Theo lãnh đạo địa phương, khi sức khỏe dần ổn định, anh Hải vẫn không thể quên ngày định mệnh cướp đi sinh mạng của những người thân yêu. Sáng hôm đó, khi cả nhà đang ngủ, vợ anh phát hiện nước bắt đầu tràn vào quán nên gọi mọi người tỉnh dậy.

Lúc này, anh Hải chạy ra ngoài lấy dây thừng với ý định buộc vào gốc cây để bám. Tuy nhiên, nước dâng quá nhanh, đồ đạc và các vật dụng trong nhà nổi lên bồng bềnh, chặn đứng lối thoát.

Anh Hải thất thần khi mình được cứu nhưng vợ con mất tích. Ảnh: M.T

Đến ngày 18/7, thi thể vợ anh là chị Phạm Thị L. (SN 1994) và con trai là Phạm Xuân Tr. (SN 2018) được tìm thấy cách nhà khoảng 1km. Ngày 20/7, thi thể con gái anh là Phạm Bảo C. (SN 2015) cũng được tìm thấy cách nhà 15km.

Do nhà cửa đã bị lũ cuốn sạch, sau khi tìm thấy thi thể vợ con, anh Hải đã đưa về nhà bố mẹ đẻ ở bản Cẩm Trung, xã Than Uyên (Lai Châu) để lo hậu sự.

Anh Hải bị thương phải ngồi xe lăn. Ảnh: M.T

Hình ảnh người đàn ông thất thần, đờ đẫn như mất hồn ngồi trên xe lăn với chi chít vết thương ở chân, vùng đầu quấn băng, hay nằm bên cạnh hai cỗ quan tài của vợ và con khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Không chỉ anh Hải, nhiều hộ gia đình khác tại địa phương cũng rơi vào cảnh trắng tay, chịu thiệt hại nặng nề về người và của.

Theo ông Tòng Văn Liệu, Bí thư chi bộ bản Chít, trên địa bàn bản có gia đình chị Lò Thị Thiết (30 tuổi) cũng bị lũ cuốn trôi toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng rộng hàng trăm mét vuông cùng các vật dụng sinh hoạt, tài sản.

Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích và giúp người dân ổn định cuộc sống. Ảnh: CACC

Chính quyền cũng thông tin thêm, gia đình chị Thiết mất tất cả tài sản do bị lũ cuốn trôi. Khi xảy ra sự việc chồng chị Thiết đang đi làm thị trường ở xa không kịp về ứng cứu.

Vào sáng xảy ra lũ quét, chị Thiết đang sang nhà ông bà đón 2 con, cách nhà khoảng 2km. Do trời mưa lớn nên chị đi bộ đến cầu bắc qua suối thì bất ngờ dòng nước lũ từ suối Nậm Sáng ầm ầm đổ xuống, phát hiện nguy hiểm chị chạy vào nhà dân lánh nạn nhưng vẫn bị nước cuối trôi. May mắn, chị Thiết bám được vào mái tôn và chới với được người khác kéo vào kịp thời.

Dọc QL 32 hàng chục nhà dân bị xóa sổ khiến họ lâm vào cảnh nợ nần. Ảnh: M.T

Được biết, dọc Quốc lộ 32 đoạn qua địa phận bản Chít, xã Mường Than chủ yếu là các hộ kinh doanh, buôn bán. Cơn lũ dữ đã quét qua và cuốn đi hầu hết tài sản, nhà cửa của hàng chục hộ dân, đẩy họ vào cảnh trắng tay chỉ trong tích tắc.

Từ đêm 15/7 đến ngày 19/7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, một số trạm đo được lượng mưa rất lớn như Pắc Ta (397mm), Hua Bum (389mm). Đặc biệt, tính từ đầu tháng 7, có nơi lượng mưa cục bộ đã vượt ngưỡng 900mm.

Mưa lớn kéo dài đã gây ra trận lũ quét kinh hoàng tại xã Mường Than vào sáng ngày 17/7. Theo thống kê mới nhất, thiên tai đã làm 6 người chết, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Về tài sản, 28 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 224 nhà bị hư hỏng hoặc ngập lụt, và 526 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Ngoài ra, hơn 408ha lúa và hoa màu bị tàn phá; nhiều tuyến quốc lộ (QL4H, QL12, QL32, QL279) và đường tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt giao thông cục bộ.

Theo báo cáo nhanh từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 15h00 ngày 20/7/2026, mưa lũ kéo dài tại tỉnh Lai Châu đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 270 tỷ đồng.