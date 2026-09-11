Ngày 10/9, bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có cuộc gặp Bộ trưởng Văn hóa Pháp Catherine Pégard.

Đánh giá cao tâm huyết của Bộ trưởng cùng các cộng sự đối với lĩnh vực văn hóa, phu nhân Ngô Phương Ly nhấn mạnh Việt Nam là một đất nước có lịch sử lâu đời, giàu bản sắc văn hóa và mong muốn giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam không chỉ đến người dân Pháp mà còn lan tỏa ra cả thế giới.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Bộ trưởng Văn hóa Pháp Catherine Pégard và Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông bên chiếc trống đồng Đông Sơn. Ảnh: Bộ VH-TT-DL

Bà Ngô Phương Ly khuyến khích có thêm trao đổi giữa Bộ VH-TT-DL Việt Nam với Bộ Văn hóa Pháp. Hai nước cùng đề xuất các ý tưởng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này qua các kênh như Viện Pháp tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán của mỗi nước nhằm triển khai tích cực các dự án hiện tại và trong tương lai.

Sau “Tuần điện ảnh Việt Nam tại Pháp” năm 2025, nhân cuộc gặp lần này, bà Ngô Phương Ly đã giới thiệu với Bộ trưởng Văn hóa Pháp ý tưởng “Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp” dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tới, với chuỗi hoạt động phong phú như múa rối nước, kịch hát, múa đương đại, các trích đoạn sân khấu truyền thống…

Chương trình được lên kế hoạch diễn ra tại các không gian văn hóa - nghệ thuật danh tiếng và giàu dấu ấn của Paris với mong muốn truyền tải trọn vẹn màu sắc sân khấu Việt Nam tới công chúng tại Pháp. Các bộ, ngành phía Việt Nam đang tích cực làm việc để chuẩn bị, bảo đảm công tác tổ chức diễn ra tốt nhất và mong muốn Pháp tiếp tục tích cực hỗ trợ.

Hoan nghênh ý tưởng “Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp”, Bộ trưởng Catherine Pégard cho rằng đây là cách thiết thực nhất để quảng bá văn hóa và tăng cường giao lưu khi có sự tham gia của cả các đạo diễn Pháp.

Bà nhắc lại chương trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Bộ Văn hóa hai nước được ký kết năm 2024. Nhiều hoạt động cụ thể đã được triển khai và mang lại kết quả hết sức tốt đẹp, trong đó có quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Nhà hát Opera Versailles ở Paris và Nhà hát Hồ Gươm tại Hà Nội.

Chiếc trống đồng được trao trả. Ảnh: Bộ VH-TT-DL

Trên cơ sở các hoạt động hợp tác hiệu quả thời gian qua, phía Việt Nam đề nghị phía Pháp tiếp tục phát huy, nhân rộng mô hình hợp tác sang nhiều lĩnh vực chuyên ngành, cung cấp thêm các tư liệu quý liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, hỗ trợ và tạo điều kiện để điện ảnh Việt Nam được quảng bá tại Liên hoan phim Cannes, nghiên cứu thiết lập các cặp đối tác chuyên ngành trong lĩnh vực văn hóa.

Sau cuộc gặp, Bộ Văn hóa Pháp đã tổ chức lễ trao trả hiện vật Trống đồng Đông Sơn từ Bảo tàng Nghệ thuật Rennes cho Bộ VH-TT-DL Việt Nam. Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến sự kiện ý nghĩa này.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Catherine Pégard nêu bật vị trí trung tâm của văn hóa trong sợi dây liên kết nhân văn và trí tuệ lâu đời giữa hai quốc gia.

Cả Pháp và Việt Nam đều hiểu sâu sắc giá trị của di sản văn hóa, nằm ở cốt lõi của bản sắc dân tộc và đối thoại giữa các quốc gia. Việc bàn giao trống đồng hôm nay là minh chứng tuyệt vời cho sự trân trọng di sản văn hóa, qua đó góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trống đồng Đông Sơn được các nhà khoa học Pháp giám định có niên đại khoảng thế kỷ 5 trước Công nguyên. Hiện vật cao 40,7cm, có đường kính 54,5cm và nặng 17,2kg. Năm 2014, chiếc trống được các nhân viên hải quan tịch thu tại sân bay Rennes do không có giấy tờ hợp lệ. Sau đó, hiện vật được chuyển giao cho Bảo tàng Nghệ thuật Rennes để bảo quản, nghiên cứu và lưu giữ.

Chiều 10/9, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và phu nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bà Brigitte Macron đã cùng tham quan Trường Mỹ thuật quốc gia Pháp tại Paris.