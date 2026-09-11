Đại diện lãnh đạo bộ, ngành, doanh nghiệp hai bên đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở cùng các đề xuất thực chất, tâm huyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, điều cần thiết nhất là phải cùng nhau xây dựng hợp tác kinh tế mới: thực chất hơn, cân bằng hơn, có hàm lượng công nghệ cao hơn, gắn kết bền chặt hơn và mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực hơn cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Để đưa hợp tác kinh tế Việt Nam - Pháp lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hai nước tập trung chuyển dịch từ mua bán hàng hóa sang đầu tư và sản xuất chung.

Lãnh đạo Việt Nam khuyến khích các tập đoàn Pháp xây dựng cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phát triển, trung tâm kỹ thuật, mạng lưới nhà cung cấp tại Việt Nam; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Pháp.

Hai lãnh đạo gặp một số tập đoàn, doanh nghiệp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở chuyển dịch từ quan hệ nhà cung cấp - khách hàng sang quan hệ đối tác công nghệ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hợp tác không chỉ dừng lại ở việc mua thiết bị, công nghệ mà phải hướng tới chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, sản xuất linh kiện, nghiên cứu và phát triển, bảo trì - sửa chữa - vận hành và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hai nước cần xác định các định hướng chiến lược trọng tâm: hạ tầng chiến lược và chuyển dịch năng lượng; công nghiệp hàng không - vũ trụ và giao thông công nghệ cao; khoa học - công nghệ, AI, lượng tử, bán dẫn, đổi mới sáng tạo; y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam luôn sẵn sàng là đối tác để doanh nghiệp Pháp tiếp cận thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam và thị trường của ASEAN, kết nối ASEAN và các mạng lưới FTA thế hệ mới; đa dạng hóa chuỗi cung ứng; xây dựng cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phát triển tại châu Á.

Việt Nam cam kết bảo đảm môi trường chính sách ổn định, minh bạch; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Pháp bổ trợ cho nhau để cùng nâng cao năng lực cạnh tranh trong một thế giới đang tái cấu trúc nhanh và mạnh mẽ.

Hai nước đã có nền tảng tin cậy vững chắc, tầm nhìn chiến lược chung và quyết tâm mạnh mẽ. Giai đoạn xây dựng khuôn khổ đã qua; bây giờ là giai đoạn triển khai và tạo kết quả; là lúc hai bên cùng hành động bứt phá để đưa hợp tác kinh tế vươn tới những tầm cao mới.

Chính cộng đồng doanh nghiệp sẽ là lực lượng nòng cốt biến tiềm năng thành dự án, biến dự án thành công nghệ, sản phẩm, việc làm và giá trị phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Thủ tướng Pháp

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Pháp là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Âu; mong muốn hai bên phát huy tối đa lợi thế bổ trợ để đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Sébastien Lecornu cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ tiếp tục chiều hướng phát triển trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp mà còn tạo động lực mới.

Pháp luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Pháp là cửa ngõ của Việt Nam trong EU còn Việt Nam là cửa ngõ của Pháp với ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: TTXVN

Về các định hướng trọng tâm, hai lãnh đạo nhất trí sớm thiết lập các cơ chế hợp tác mới tương xứng với tầm mức quan hệ; tiếp tục củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh, hợp tác trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cũng như phòng, chống tội phạm xuyên biên giới có tổ chức…

Hai bên nhất trí đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng theo hướng cân bằng thông qua việc mở cửa hơn nữa cho các sản phẩm mà mỗi bên có thế mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ hợp tác kinh tế và thương mại còn rất nhiều tiềm năng chưa khai thác. Nếu hai bên cùng quyết tâm, hoàn toàn có thể tạo đột phá hơn nữa, đưa hợp tác kinh tế, thương mại xứng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Hai bên thống nhất tập trung nguồn lực thúc đẩy các dự án trọng điểm, mang tính biểu tượng trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu chiến lược như hàng không - vũ trụ, hạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng sạch và khoáng sản thiết yếu.

Phía Pháp đánh giá cao sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam với việc đã chiếm 37% GDP và mong muốn tham gia vào các dự án tại Việt Nam, trong đó có lĩnh vực năng lượng, hạ tầng chiến lược, khoáng sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các thiện chí của phía Pháp trong hợp tác tài chính, đường sắt và khoa học - công nghệ.

Ủng hộ các đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước liên quan hợp tác với EU, Thủ tướng Pháp khẳng định sẽ có tiếng nói ủng hộ Việt Nam việc gỡ "thẻ vàng" IUU và danh sách không hợp tác về thuế.