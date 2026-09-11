Chiều 10/9 (giờ địa phương), theo TTXVN, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh, phần thưởng quốc gia cao quý bậc nhất của nước Pháp, tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Được thiết lập từ năm 1802, Bắc Đẩu Bội tinh là huân chương cao quý nhất của nước Pháp tặng cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc.

Bắc Đẩu Bội tinh được chia thành năm hạng: Đại thập tự, Đại sĩ quan, Tư lệnh; Sĩ quan, Hiệp sĩ. Tổng thống Pháp là Viện trưởng Viện Bắc Đẩu Bội tinh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh, nhịp độ trao đổi đoàn cấp cao liên tục giữa hai nước minh chứng cho sự năng động của mối quan hệ song phương, cũng là đòn bẩy góp phần hiện thực hóa những mục tiêu phát triển mà Việt Nam đã đề ra trong kỷ nguyên mới, đồng thời đóng góp vào quyền tự chủ chiến lược của mỗi bên.

Chúc mừng các thỏa thuận vừa được ký kết giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước, Tổng thống Macron cho rằng đây chính là sức sống của mối quan hệ song phương.

Điểm qua một vài nét nổi bật trong các lĩnh vực hợp tác, Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh, sự kết nối giữa 2 nền kinh tế và gắn kết giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền công nghiệp và góp phần bảo đảm an ninh mỗi quốc gia.

Ông Macron mong muốn hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở những lời tuyên bố hay việc ký kết các thỏa thuận mang tính chiến lược, mà phải hiện thực hóa thành các hành động cụ thể với tốc độ ngày càng nhanh hơn; tin tưởng chuyến thăm lần này góp phần tiếp tục tăng tốc hơn nữa việc thực hiện những thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đây là cuộc gặp thứ ba với Tổng thống trong ba năm qua, một dấu ấn rất đặc biệt khẳng định sự tin cậy chính trị cao, sự gắn kết chặt chẽ của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ được tổ chức thành công. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh, phát triển của các quốc gia.

Việt Nam đánh giá cao những nội dung trao đổi tại hội nghị về an ninh, kinh tế không gian, góp phần quan trọng trong định hình những quy định, luật lệ trên lĩnh vực không gian, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, khám phá vũ trụ, thúc đẩy phát triển công nghệ và sự tham gia của giới trẻ vào lĩnh vực khoa học không gian.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp gỡ báo chí. Ảnh: TTXVN

Ghi nhận những bước phát triển mạnh mẽ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, đưa khoa học-công nghệ trở thành động lực chính, tập trung xây dựng hạ tầng chiến lược, phát triển năng lượng và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh nên còn nhiều dư địa để hai nước cùng khai thác trong thời gian tới.

Việt Nam và Pháp cần phát huy tối đa lợi thế của mỗi nước, khai thác tính bổ trợ lẫn nhau, định vị lại ở tầm mức cao hơn đối với những lĩnh vực hợp tác chiến lược và mở ra các khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước.

Tối 10/9, tại Điện Élysée, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Pháp.

Tổng thống Pháp và phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp với quan khách Pháp, Việt Nam dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: TTXVN