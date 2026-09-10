Theo TTXVN, Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit chủ trì lễ đón.

Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân tiến vào cổng chính Điện Invalides.

Xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tiến vào khu vực diễn ra lễ đón. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được mời vào vị trí danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Pháp.

Kết thúc cử quốc thiều, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội quân nhạc và đội tiêu binh danh dự.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Eleonor Caroit đã giới thiệu các thành viên tham dự tại lễ đón.

Sau lễ đón tại Điện Invalides, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân được Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân đón tại Điện Élysée.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, cùng Tổng thống Pháp gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp lãnh đạo các nước nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ

Trước đó, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp, trao đổi với lãnh đạo các nước và đối tác.

Gặp Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định luôn coi trọng quan hệ bạn bè truyền thống với Serbia, đánh giá cao việc Serbia tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: TTXVN

Việt Nam cũng chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Serbia, tiêu biểu là việc được cộng đồng quốc tế tín nhiệm, ủng hộ Serbia đăng cai EXPO 2027 tại Belgrade.

Tổng thống Serbia nhất trí với đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống. Ông cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào dịp phù hợp sớm nhất.

Gặp Thủ tướng Bulgaria Rumen Georgiev Radev, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Ông đề nghị tăng cường việc thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn lãnh đạo cấp cao nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bulgaria (tháng 8/1957-8/2027).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Bulgaria đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam cư trú, kinh doanh ổn định, lâu dài, hợp pháp và hội nhập tại Bulgaria.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Bulgaria chia sẻ các kỷ niệm tốt đẹp trong dịp được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sang thăm Bulgaria năm 2025. Ông hoan nghênh đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc hai nước tiếp tục duy trì tiếp xúc ở cấp cao để trao đổi các vấn đề thực chất, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Tại cuộc gặp Tổng thống Congo Denis Sassou N’Guesso, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhất là trong hợp tác thương mại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi lời mời thăm Việt Nam tới Tổng thống Congo.

Tổng thống Congo cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời đến thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp, khẳng định sẵn sàng ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư tại Congo. Ông mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ… và sẵn sàng làm cầu nối cho quan hệ Việt Nam với các nước châu Phi cũng như Liên minh châu Phi (AU).

Trong cuộc trao đổi với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược kể từ khi được thiết lập vào tháng 10/2025. Ông đề nghị hai bên tiếp tục phát huy những tiềm năng hợp tác thương mại, khoa học công nghệ, năng lượng, vệ tinh, an ninh mạng, xử lý nước thải và hạ tầng xanh.

Tổng thống Phần Lan nhất trí đánh giá hai nước đang tích cực triển khai các bước đi cụ thể hóa kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Phần Lan 10/2025. Tổng thống mong hai nước tiếp tục cân nhắc tích cực, ủng hộ lẫn nhau vào các vị trí quan trọng tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế.

Gặp Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ các tầm nhìn mục tiêu phát triển đến năm 2030, năm 2045 của Việt Nam.

Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh là động lực. Việt Nam mong muốn Luxembourg tiếp tục đồng hành trong kỷ nguyên phát triển mới, nhất là trong lĩnh vực xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và đối tác quốc tế tài chính xanh.

Thủ tướng Luxembourg hoan nghênh ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và ghi nhận quyết tâm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển đất nước của Việt Nam. Ông cho biết sẵn sàng tham gia, đóng góp kinh nghiệm, kết nối tri thức, nguồn lực trên những lĩnh vực như tài chính xanh, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: TTXVN

Trao đổi với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đặc biệt coi trọng quan hệ với EU, xác định EU là đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo Việt Nam đề nghị tiếp tục phối hợp giải quyết các vấn đề hai bên cùng quan tâm, xây dựng và triển khai những cam kết và dự án cụ thể mang lại kết quả thực chất, phát huy hợp tác tương xứng với khuôn khổ quan hệ mà hai bên đã thiết lập.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu đánh giá cao sự tích cực tham gia, đóng góp của Việt Nam trong nỗ lực chung thúc đẩy định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng và vì lợi ích chung của nhân loại. Bà cũng đánh giá cao những bước tiến quan trọng và thực chất trong quan hệ giữa hai bên kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 1/2026.