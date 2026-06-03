Video: Lữ đoàn cơ giới số 115 Ukraine

Chuyên trang quân sự Defence dẫn thông cáo từ Lữ đoàn cơ giới số 115 của Ukraine cho hay: “Quá trình tác chiến ở làng Novoplatonivka tại tỉnh Kharkiv diễn ra suôn sẻ khi chiếc UGV NRK cung cấp hỏa lực yểm trợ đáng tin cậy, từ đó cho phép nhóm tấn công của chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Làng Novoplatonivka hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân Ukraine”.

Súng máy gắn trên UGV Ukraine khai hỏa. Ảnh: Lữ đoàn cơ giới số 115 Ukraine

Đoạn video đăng kèm thông cáo cho thấy camera gắn trên quân phục của một binh sĩ Ukraine đã ghi được hình ảnh chiếc UGV nã đạn từ khẩu súng máy hạng nặng M2 Browning vào một số vị trí phòng thủ của quân Nga, qua đó hỗ trợ hỏa lực cho các binh sĩ Ukraine tham gia cuộc tấn công tại địa phận làng Novoplatonivka.

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất của chuyên trang theo dõi xung đột Deep State, quân Ukraine đang kiểm soát toàn bộ làng Novoplatonivka ở mặt trận Kharkiv.