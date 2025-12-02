Video: Defence-ua/Telegram Prufy Dnipra

Đoạn video do trang Defence đăng tải ngày 1/12 cho thấy, các binh sĩ điều khiển UGV thuộc Lữ đoàn tấn công biệt lập số 5 của Ukraine đang thử nghiệm hệ thống được trang bị súng máy hạng nặng M2 Browning tại tiền tuyến giữa đêm tối.

Khi quá trình thử nghiệm diễn ra, thông qua các thiết bị quang học lắp trên UGV, người điều khiển khí tài của Ukraine đã phát hiện một chiếc xe bọc thép MT-LB của quân Nga dần áp sát. Ngay khi xác định mục tiêu, binh sĩ Ukraine liền khai hỏa khẩu súng M2 Browning lắp trên UGV.

UGV Ukraine nã đạn vào xe bọc thép Nga. Ảnh: Defence-ua/Tài khoản Telegram Prufy Dnipra

Bất chấp hỏa lực của UGV, kíp lái MT-LB của Nga vẫn điều khiển xe bọc thép này tiến về phía trước. Binh sĩ Ukraine đã điều khiển UGV né tránh đường di chuyển của khí tài đối phương, đồng thời xoay nòng súng và tiếp tục xả thêm vài loạt đạn vào mục tiêu. Hiện chưa rõ thời gian và địa điểm quay đoạn video trên.

Theo trang Defence, cuộc đối đầu giữa UGV quân sự của Ukraine với xe bọc thép của Nga ở tiền tuyến đã chứng minh việc người máy quân sự có thể được sử dụng trong thực chiến để đối phó với các khí tài đối phương.