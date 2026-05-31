Video: Lực lượng hệ thống không người lái Ukraine

Chuyên trang quân sự Defence đưa tin, Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine vào rạng sáng 30/5 đã thực hiện đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử nhằm vào tổng cộng 23 mục tiêu quân sự và hạ tầng của Nga.

Trong những mục tiêu hứng đòn tấn công từ UAV cảm tử Ukraine lần này bao gồm một con tàu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ đậu gần thành phố Taganrog và các bồn chứa dầu tại kho Kurgannefteprodukt ở tỉnh Rostov, Nga. Các đòn tập kích đã gây ra một số vụ cháy lớn.

UAV lao vào tàu hàng nghi thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga. Ảnh: Lực lượng hệ thống không người lái Ukraine

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Thị trưởng Taganrog Svetlana Kambulova xác nhận thành phố này đã bị UAV Ukraine tấn công gây ra nhiều vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, các ngọn lửa “nhanh chóng bị dập tắt và không có sự cố tràn dầu xảy ra”.