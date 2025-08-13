Video các xe tải chở Vệ binh quốc gia xuất hiện ở Washington DC, Mỹ. Ảnh: The Hill

Hình ảnh được các tờ báo như The Hill và Bưu điện New York công bố cho thấy, nhiều xe tải chở quân nhân thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ hôm 12/8 đã tiến vào địa phận thủ đô Washington DC. Sau đó, những quân nhân trên được lệnh tập hợp tại Kho vũ khí DC Armory.

Các xe tải chở Vệ binh quốc gia xuất hiện trên đường phố Washington DC. Ảnh: The Hill

Theo thông tin do trang NBC News cung cấp, dù lệnh điều Vệ binh quốc gia tới thủ đô Washington của Tổng thống Mỹ Trump nêu rõ việc huy động lần này sẽ kết thúc khi ông “có thể xác định những điều kiện về luật pháp và trật tự được khôi phục ở Quận Columbia (DC)”, nhưng một số binh sĩ lại nói họ được thông báo việc triển khai có thể sẽ kéo dài đến ngày 25/9.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm 12/8, một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ các binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia trong khi triển khai ở thủ đô Washington sẽ tham gia vào các nhiệm vụ như kiềm chế đám đông tụ tập, tham gia thiết lập vành đai an ninh, đảm bảo an ninh và hỗ trợ thông tin liên lạc cho các đơn vị thực thi pháp luật. “Trong hầu hết tình huống, các quân nhân này sẽ không mang theo súng”, người này nói.

Các quân nhân Vệ binh quốc gia xuất hiện trước cổng Kho vũ khí DC Armory. Ảnh: Bưu điện New York

Ở một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi và nhiều quan chức khác cùng ngày đã có cuộc gặp với Thị trưởng thủ đô Washington, bà Muriel Bowser. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Bondi khẳng định cuộc gặp trên với quan chức Bowser “mang tính xây dựng”.

“Tôi vừa kết thúc cuộc gặp mang tính xây dựng với Thị trưởng Washington Bowser tại trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ. Chúng tôi nhất trí rằng không có gì quan trọng hơn việc giữ cho người dân và du khách ở thủ đô Washington được an toàn trước những tội phạm nguy hiểm. Theo chỉ đạo từ Tổng thống Trump, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền và Sở cảnh sát Washington để đảm bảo thành phố sẽ lại an toàn”, bà Bondi viết.