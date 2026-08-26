Đầm Lập An nằm trong vịnh Lăng Cô (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) - một trong những vịnh đẹp của thế giới. Được bao quanh bởi dãy Bạch Mã hùng vĩ, đầm rộng khoảng 800ha, được ví như “tuyệt tình cốc” xứ Huế và có nguồn thủy sản đa dạng, phong phú.

Nhiều năm qua, đầm Lập An chịu nhiều tác động khi gánh hàng nghìn cọc tre, cọc gỗ cùng lốp xe cũ được người dân sử dụng làm giá thể nuôi hàu.

Ngày 25/8, ghi nhận tại đầm Lập An cho thấy nhiều loại rác thải được tập kết dọc bờ, trong đó có những đống vỏ hàu, lốp xe cũ nằm sát mép nước. Sau mỗi vụ thu hoạch, số vỏ hàu và lốp xe này tiếp tục được chất thành đống dọc các tuyến đường ven đầm, bốc mùi hôi.

Mới đây, UBND TP Huế vừa ban hành kế hoạch khơi thông, phục hồi hệ sinh thái đầm Lập An gắn với sinh kế cộng đồng và phát triển du lịch sinh thái bền vững với tổng kinh phí là 13,8 tỷ đồng.

Việc phục hồi đầm Lập An được triển khai theo hướng kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái và bảo đảm sinh kế lâu dài cho cộng đồng dân cư sống dựa vào nguồn lợi thủy sản đầm phá. Thành phố đồng thời định hướng tái cơ cấu, sắp xếp hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản theo hướng hình thành các tổ, đội, tổ hợp tác, hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị.

Hình ảnh đầm Lập An chuẩn bị được phục hồi hệ sinh thái:

Đầm Lập An có diện tích khoảng 800ha.

Đầm Lập An bao quanh bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ, được ví von với biệt danh "tuyệt tình cốc" xứ Huế thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan.

Nhiều khu vực trên đầm Lập An hiện ken đặc cọc tre, cọc gỗ và phao nổi từ hoạt động nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi hàu khiến không gian mặt nước và cảnh quan nguyên sơ nơi đây bị ảnh hưởng.

Lốp xe cũ cùng vỏ hàu và rác thải chất ngổn ngang bên bờ đầm Lập An.

Vỏ hàu, cùng với rác thải sinh hoạt, được đổ bừa bãi ngay cạnh tuyến đường tạo nên một hình ảnh không đẹp mắt.

Cọc bê tông với lõi sắt hoen gỉ nhô lên giữa lòng đầm Lập An gây mất mỹ quan.

Kế hoạch khơi thông, phục hồi hệ sinh thái đầm Lập An gắn với sinh kế cộng đồng và phát triển du lịch sinh thái bền vững được triển khai theo hướng kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái và bảo đảm sinh kế lâu dài cho cộng đồng dân cư sống dựa vào nguồn lợi thủy sản đầm phá. Thành phố đồng thời định hướng tái cơ cấu, sắp xếp hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản theo hướng hình thành các tổ, đội, tổ hợp tác, hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là 13,8 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2027-2030.

Theo kế hoạch, TP Huế sẽ khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường, hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản tại đầm Lập An; ứng dụng GIS, drone, ảnh vệ tinh và AI để xây dựng bản đồ số phục vụ quy hoạch, phục hồi hệ sinh thái. Thành phố sẽ khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm bồi lấp, sắp xếp lại vùng nuôi thủy sản và tháo dỡ, di dời hệ thống cọc hàu hiện trạng. Vùng nuôi dự kiến được quy hoạch khoảng 100ha, đồng thời giảm mật độ cọc và đưa các lồng cá đến khu vực phù hợp. Đáng chú ý, TP Huế đặt mục tiêu chuyển 100% diện tích nuôi hàu sang vật liệu thân thiện với môi trường, thay thế lốp xe, cọc xi măng bằng các giá thể phù hợp; từng bước chuyển sang mô hình nuôi trong lồng bè di động. Thành phố cũng sẽ thành lập khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phục hồi nguồn lợi tự nhiên, phát triển các mô hình kinh tế xanh và gắn sinh kế người dân với du lịch sinh thái, trải nghiệm, ẩm thực. Trong đó, giai đoạn 2027-2028 tập trung khơi thông dòng chảy, xử lý bồi lấp, tháo dỡ cọc hàu và sắp xếp lại vùng nuôi; từ năm 2028-2030 đẩy mạnh phục hồi nguồn lợi và phát triển du lịch sinh thái.