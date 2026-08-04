Khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ), ngày 4/8 cho biết cơ sở này vừa điều trị cho nam bệnh nhân 40 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, bị viêm gan mạn liên quan đến lạm dụng rượu, tăng triglycerid máu và viêm dạ dày cấp.

Bệnh nhân có tiền sử uống nhiều rượu trong thời gian dài, từng hai lần điều trị viêm tụy và mắc viêm loét dạ dày. Ba ngày trước nhập viện, bệnh nhân mệt mỏi, ăn uống kém, đau âm ỉ vùng thượng vị kèm nóng rát sau xương ức. Khi triệu chứng ngày càng nặng, người bệnh đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê thăm khám.

Bác sĩ phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu bất thường ngay từ mẫu máu. Chỉ ít phút sau khi lấy, cả ba ống máu của bệnh nhân đã xuất hiện lớp huyết tương màu trắng đục nổi lên phía trên dù chưa được ly tâm, dấu hiệu gợi ý tình trạng tăng triglycerid máu ở mức rất cao.

Cả ba ống máu của bệnh nhân xuất hiện lớp huyết tương màu trắng đục nổi lên phía trên dù chưa được ly tâm. Ảnh: BVCC

Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng khoảng 12 lần so với giới hạn bình thường, triglycerid tăng khoảng 9 lần, đặc biệt chỉ số GGT tăng tới khoảng 38 lần, phản ánh tình trạng tổn thương gan nghiêm trọng do lạm dụng rượu kéo dài. Siêu âm ổ bụng ghi nhận gan to, gan nhiễm mỡ và nhu mô tụy giảm âm.

Từ các kết quả thăm khám và xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán viêm gan mạn liên quan đến lạm dụng rượu, tăng triglycerid máu và viêm dạ dày cấp. Người bệnh được điều trị nội khoa bằng thuốc bảo vệ gan, thuốc điều trị viêm dạ dày, kiểm soát rối loạn chuyển hóa, theo dõi chức năng gan và được tư vấn ngừng sử dụng rượu bia.

Sau 12 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Các triệu chứng đau bụng, nóng rát sau xương ức giảm đáng kể, ăn uống tốt hơn, các chỉ số xét nghiệm dần ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Theo BSCKI Nguyễn Văn Phong, Trưởng khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, việc mẫu máu xuất hiện lớp huyết tương màu trắng đục ngay sau khi lấy, dù chưa ly tâm, là dấu hiệu gợi ý tăng triglycerid máu rất cao. Khi nồng độ triglycerid tăng quá mức, huyết tương trở nên trắng đục do chứa nhiều hạt mỡ.

Tình trạng này không chỉ làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch mà còn có thể gây viêm tụy cấp, gan nhiễm mỡ, tổn thương gan, bệnh tim mạch, đột quỵ và nhiều biến chứng nguy hiểm khác nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên hạn chế, tốt nhất là không sử dụng rượu bia; duy trì chế độ ăn lành mạnh, tăng cường vận động, kiểm soát cân nặng và khám sức khỏe định kỳ để theo dõi chức năng gan cũng như các chỉ số mỡ máu. Với những người có tiền sử uống rượu bia kéo dài, béo phì, đái tháo đường hoặc rối loạn lipid máu, việc tầm soát và điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.