"Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại tôi vẫn sợ hãi. Chỉ cần chậm một chút thôi, có lẽ tôi đã mất chồng mãi mãi”, đó là lời kể nghẹn ngào của chị Vân Anh (39 tuổi) vợ anh Nguyễn Hoàng Phương (40 tuổi, là giám đốc 1 công ty tại Viêng Chăn Lào, quê Quảng Ninh), khi nhớ lại chuỗi ngày sinh tử do đột quỵ.

Một sai lầm rất nhiều người mắc phải

Anh Nguyễn Hoàng Phương đang làm việc tại Lào, biết mình bị tăng huyết áp nhưng chủ quan vì thấy sức khỏe ổn định, ít ốm đau nên không điều trị.

Khoảng 0h một ngày tháng 12/2025, khi đang nghỉ ngơi, anh bất ngờ xuất hiện cơn đau đầu dữ dội. Chỉ khoảng 10 phút sau, anh nôn liên tục. Linh cảm có điều bất thường, vợ anh lập tức gọi xe cấp cứu đưa chồng đến bệnh viện, kết quả chẩn đoán xuất huyết não.

"Ban đầu, các bác sĩ điều trị nội khoa nhưng ngày hôm sau phim chụp kiểm tra ghi nhận vùng xuất huyết lan rộng. Đến khoảng 1h sáng hôm sau, anh ấy rơi vào tình trạng rối loạn ý thức, liên tục kích thích, giật đứt dây truyền nên phải tiêm an thần và trói chặt chân tay", chị Vân Anh nhớ lại.

Anh Phương trước cơn đột quỵ. Ảnh: GĐCC.

Lo ngại bệnh diễn biến quá nhanh, người vợ quyết định xin chuyển chồng sang một bệnh viện lớn hơn. Tại đây, bác sĩ thông báo não của bệnh nhân bắt đầu thiếu oxy và yêu cầu gia đình ký cam kết đặt nội khí quản để duy trì sự sống.

Chỉ sau nửa ngày, tình trạng sức khỏe tiếp tục xấu đi, anh không tự ăn uống, dạ dày cũng không tiếp nhận thức ăn. Gia đình được bác sĩ thông báo cần chuẩn bị tinh thần vì nguy cơ tử vong có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Không chấp nhận dừng lại, người phụ nữ tiếp tục tìm mọi phương án để đưa chồng về Việt Nam điều trị. Tuy nhiên, việc vận chuyển một bệnh nhân nguy kịch không hề đơn giản. Phương án thuê máy bay y tế không thể thực hiện vì cần đăng ký trước 3 ngày. Gia đình được khuyên chuyển sang Thái Lan vì quãng đường gần hơn và ít rung lắc, nhưng chị vẫn kiên quyết đưa chồng về Việt Nam.

Đến ngày thứ ba nằm viện, xe cấp cứu bắt đầu hành trình đưa anh Phương về nước. Tuy nhiên, khi đến cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã là lúc nửa đêm, cửa khẩu đã đóng.

Anh Phương trên chuyến xe cứu thương về Việt Nam tìm sự sống. Ảnh: GĐCC.

"Tôi linh cảm chồng mình không thể sống được rồi nhưng trong tình huống ngặt nghèo, tôi nhớ đến một người quen làm hải quan và cầu cứu. Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng hai nước, xe cấp cứu kịp thời được thông quan để tiếp tục hành trình", chị Vân Anh nhớ lại.

Chuỗi ngày hồi hộp khi còn 1% sự sống

Rạng sáng sau đó, anh Phương được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An rồi tiếp tục chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị sau 3 ngày.

8h sáng, bác sĩ gọi tôi vào phòng giải thích hướng điều trị nhưng mổ thì nguy cơ tử vong trên bàn mổ rất cao, sự sống cũng chỉ còn 1%, nếu sống cũng chỉ là người thực vật, chi phí không có BHYT lại rất lớn. Tôi nghe nhưng chỉ nhớ những con số và từ chối mổ", vợ anh Phương kể lại.

Anh Phương nằm viện ở Việt Nam. Ảnh: GĐCC.

Sau đó bác sĩ đưa ra biện pháp dẫn lưu dịch trong não nhằm giảm áp lực nội sọ. Gia đình được giải thích đây là cơ hội cuối cùng và kết quả còn phụ thuộc vào ý chí của người bệnh.

Người vợ lập tức ký giấy đồng ý phẫu thuật. Hơn 30 giờ chờ đợi trong thấp thỏm, điều kỳ diệu đã xảy ra khi anh Phương tỉnh lại, nhận ra người thân và đáp ứng tốt sau mổ.

Tuy nhiên, hành trình giành lại sự sống vẫn chưa kết thúc, 3 ngày sau phẫu thuật, anh tiếp tục đối mặt với biến chứng viêm màng não và nhiễm trùng máu, sốt liên tục 40 độ C trong nhiều ngày. Sau nhiều tuần điều trị tích cực, anh dần vượt qua nguy kịch.

Sau đó, anh về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều trị. Tròn một tháng điều trị, Phương được xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình. May mắn không bị liệt, anh kiên trì tập vật lý trị liệu và châm cứu.

Chị Vân Anh chia sẻ, 2 tháng đi lại qua 5 bệnh viện với chi phí hàng tỷ đồng, điều chị cảm thấy may mắn trong thời gian chăm chồng nguy kịch dù đang mang thai nhưng sức khoẻ vẫn tốt, em bé không ảnh hưởng.

4 tháng sau ngày ra viện, anh Phương bắt đầu tự phục hồi tại nhà và đã có thể tự lái xe. Đến ngày vợ chuyển dạ sinh con, chính anh là người cầm lái đưa vợ vào bệnh viện - điều mà trước đó cả gia đình chưa từng dám nghĩ tới.

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