Ông P.V (71 tuổi, quốc tịch Campuchia) được gia đình đưa sang Việt Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vào cuối tuần qua. Trước đó, ông từng được chẩn đoán có sỏi túi mật khi khám sức khỏe tại Campuchia nhưng chưa điều trị. Theo thời gian, viên sỏi tiếp tục gây bít tắc cổ túi mật khiến cơn đau ngày càng dữ dội, kèm sốt cao.

Bệnh nhân được nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ (TPHCM) cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành hồi sức, làm các xét nghiệm và chụp cắt lớp vi tính (CT). Kết quả cho thấy mật viêm cấp do viên sỏi kích thước khoảng 15mm gây tắc cổ túi mật trên nền gan xơ. Các bác sĩ còn phát hiện thêm một khối u gan lớn ở hạ phân thùy VI.

Tình trạng của người bệnh ngặt nghèo khi tuổi cao, mắc viêm túi mật cấp trên nền xơ gan, trong khi khối u gan lớn nằm gần vùng gan mật khiến việc phẫu thuật trở nên phức tạp hơn vì có rối loạn đông máu và chảy máu trong. Tình trạng viêm cấp có thể gây hoại tử hoặc thủng túi mật nếu chậm xử trí.

Bác sĩ mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp quyết định ưu tiên phẫu thuật nội soi cắt túi mật. Trong suốt ca mổ, các bác sĩ phải kiểm soát chặt nguy cơ chảy máu do gan xơ, đồng thời phẫu tích tỉ mỉ vì mô viêm dính nhiều và khối u gan làm hạn chế không gian thao tác.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Tôn Nữ Phương Duyên, Khoa Ngoại Tổng hợp của bệnh viện cho biết nếu không được can thiệp kịp thời, viêm túi mật cấp có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, thủng túi mật, viêm phúc mạc, sốc nhiễm trùng, thậm chí đe dọa tính mạng. Nguy cơ này càng cao ở người lớn tuổi có bệnh nền xơ gan.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, túi mật viêm cùng viên sỏi gây tắc được cắt bỏ. Đến 28/7, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt, hết đau, ăn uống và sinh hoạt gần như bình thường.

Sỏi mật là bệnh lý tiêu hóa phổ biến, ước tính khoảng 20% dân số sẽ mắc trong suốt cuộc đời, nhưng chỉ 20-30% xuất hiện triệu chứng.

Triệu chứng của sỏi mật khá đa dạng, tùy thuộc vào vị trí và kích thước sỏi. Dấu hiệu điển hình nhất là đau vùng hạ sườn phải hoặc thượng vị, cơn đau có thể âm ỉ hoặc dữ dội, lan lên vai phải hoặc sau lưng.

Khi sỏi gây viêm hoặc tắc mật, người bệnh sốt cao trên 38 độ C, rét run, vã mồ hôi.

Ngoài ra, nhiều người còn gặp rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, ợ chua, sợ thức ăn nhiều dầu mỡ. Các triệu chứng này dễ nhầm với bệnh dạ dày nên khiến người bệnh chủ quan. Một số trường hợp có vàng da, vàng mắt, ngứa nhiều.

Bác sĩ Duyên khuyến cáo, khi có dấu hiệu như trên người dân nên đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.

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