UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về thi đua cao điểm “Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi” để chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

TPHCM sẽ tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thi đua tiêu biểu. Theo kế hoạch, sẽ có 9 dự án được khởi công trong tháng 10/2025.

Các dự án bao gồm: Dự án xây dựng Cung thiếu nhi thành phố; Dự án nạo vét rạch Đá Đỏ; Dự án mở rộng đường nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; Dự án xây dựng công viên khu trường đua Phú Thọ; Dự án xây dựng mới Nhà văn hóa Phụ nữ - Cơ sở 1; Dự án xây dựng công viên Tân Chánh Hiệp; Dự án xây dựng Trung tâm thể dục thể thao ngoài trời phường 10 Quận 6 (cũ); Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Bình Thọ; Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Linh Tây.

Dự án mở rộng đường nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được khởi công trong tháng 10/2025. Ảnh: Tr.Vỹ.

Trong đó, một số dự án có tổng mức đầu tư lớn, như: Dự án xây dựng Cung thiếu nhi với tổng mức đầu tư hơn 1.124 tỷ đồng sẽ khởi công ngày 10/10 và hoàn thành vào cuối năm 2028; Dự án mở rộng đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2), tổng mức đầu tư hơn 915 tỷ đồng. Công trình dài 3,2 km, sẽ mở rộng từ 4 làn xe thành 8 làn xe, nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông và tăng năng lực kết nối vùng.

Thành phố cũng khánh thành 2 dự án quan trọng gồm Dự án xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi (cũ) và khánh thành Dự án nạo vét, cải tạo rạch Bà Triệu.

Ngoài 11 dự án trên, các dự án trọng điểm được UBND TPHCM yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ gồm:

Các dự án thành phần thuộc dự án Vành đai 2; xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; đường Vành đai 4 TPHCM.

Các dự án để tăng cường kết nối vùng như Quốc lộ 13, Vành đai 3; đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; cầu Phước An.

Các tuyến đường cần đẩy nhanh tiến độ thi công: ĐT991B; đường sau cảng Mỹ Xuân; đường ĐT991 (Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình); đường ĐT992 (đường Hội Bài - Đá Bạc); đường Long Sơn - Cái Mép; ĐT 994 (đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận).