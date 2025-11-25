Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài 4,95km, được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định 1438/QĐ-UBND ngày 15/3/2024, hiện đang được triển khai khẩn trương. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng, do UBND phường Tây Mỗ làm chủ đầu tư. Tuyến đường đi qua các phường Tây Mỗ, Xuân Phương cùng xã Sơn Đồng.

Mặt đường của tuyến giao thông này nhỏ hẹp, lại thường xuyên có xe lớn đi qua.

Đặc biệt vào giờ tan tầm, giao thông tại tuyến đường này trở nên rối loạn. Người đi xe máy phải khổ sở luồn lách giữa những hàng ô tô dài dằng dặc.

Hai bên đường là các cụm dân cư đông đúc. Việc giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án mở rộng tuyến đường này cũng trở nên khó khăn.

Theo thông tin dự án, tổng diện tích đất thu hồi cho việc mở rộng tuyến dài 4,95km này là 229.319,6 m2, trong đó phường Xuân Phương khoảng 140.885,3m2 (chiếm 61,4%); xã Sơn Đồng 19.554,7m2 (chiếm 8,6%); phường Tây Mỗ 68.879,6m2 (chiếm 30%).

Khu vực đất trống ven đường thường xuyên bị quây kín làm bãi tập kết phế liệu hoặc dựng nhà xưởng, lều lán.

Trước đó, dự án mở rộng 1,2km đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng Giáo dục Quốc tế) và đường xung quanh Làng giáo dục Quốc tế có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng được triển khai từ năm 2020 nhưng đến nay chưa hoàn tất do còn vướng mặt bằng đoạn từ ngõ 6 Miêu Nha đến cầu Ngà, tạo thành một "nút thắt cổ chai" gây ùn tắc nghiêm trọng. Hiện khu vực này vẫn ngổn ngang cống hộp, bê tông...

Đoạn trong ảnh là phần tuyến được mở rộng từ đường Trịnh Văn Bô đến cầu Ngà, dài 3,25km, với mặt cắt ngang dự kiến được mở rộng lên 50m. Phần còn lại, từ đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài, dài khoảng 1,7km và sẽ có mặt cắt ngang 40m sau khi hoàn thiện.

Đường 70 là một trong những trục giao thông huyết mạch, kết nối nhiều khu vực thuộc phía tây và phía nam Thủ đô. Tuyến đường này nối với các trục lớn khác như Vành đai 3, Lê Trọng Tấn, QL6, QL32, đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận. Đây cũng là một trong những điểm nóng giao thông khi liên tục xảy ra tình trạng ùn tắc.

Vị trí tuyến đường 70 dài 4,95km đi qua Tây Mỗ - Xuân Phương - Sơn Đồng. Ảnh: Google maps.