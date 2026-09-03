Những ngày qua, trên tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An, công nhân đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chỉnh trang một số vị trí và vệ sinh công trường trước khi bàn giao công trình.

Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp chiếm hơn 2.088 tỷ đồng. Tuyến dài gần 8km, điểm đầu tại nút giao trên Quốc lộ 49B, khu vực cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 49A - Quốc lộ 49B.

Điểm nhấn của giai đoạn này là cầu qua cửa biển Thuận An dài 2,36km.

Khi nhìn từ trên cao, tuyến đường và cầu qua cửa biển Thuận An tạo thành trục giao thông nổi bật giữa không gian đầm phá và khu dân cư ven biển.

Theo quy mô đầu tư hoàn chỉnh, toàn dự án dài khoảng 21,8km gồm 3 đoạn tuyến và cầu qua cửa biển, với tổng mức đầu tư 3.496 tỷ đồng.

Cây cầu nối liền xã Hải Dương và phường Thuận An, xóa bỏ vĩnh viễn cảnh cách trở đò giang bao đời nay của người dân vùng cửa biển.

Dự án được khởi công vào tháng 3/2022. Ngày 30/4/2026, TP Huế tổ chức thông xe kỹ thuật cầu qua cửa biển Thuận An. Sau đó, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện đường dẫn hai đầu cầu và những hạng mục còn lại của dự án.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặt đường, dải phân cách, biển báo, vạch sơn và hệ thống chiếu sáng trên phần lớn tuyến đã hoàn thiện. Hai nút giao cũng được bố trí đèn tín hiệu và hệ thống tổ chức giao thông đồng bộ.

Đường dẫn phía bắc cầu dài 3,24km đã hoàn thành các hạng mục chính.

Biển chỉ dẫn phương tiện hướng về Thuận An và trung tâm TP Huế.

Hệ thống biển báo, vạch sơn và điện chiếu sáng trên tuyến được đầu tư đồng bộ.

Một nút giao trên đường dẫn phía bắc đã cơ bản hoàn chỉnh.

Nút giao quy mô lớn trên tuyến giúp phân hướng phương tiện giữa đường ven biển và các trục giao thông kết nối.

Ở phía nam cầu, một số vị trí trên đoạn tuyến 1B được chỉnh trang.

Công nhân vệ sinh mặt đường, hoàn thiện những phần việc cuối cùng.

Tuyến đường mới góp phần xóa bỏ điểm nghẽn giao thông chia cắt khu vực ven biển và hoàn thiện mạng lưới giao thông phía đông thành phố.

Cầu được thiết kế cho phương tiện lưu thông hai chiều.

Cầu qua cửa biển Thuận An rộng 20m, khu vực nhịp chính rộng 23,5m. Phần nhịp chính sử dụng kết cấu dầm - cáp hỗn hợp extradosed, với nhịp lớn nhất 218m, bảo đảm tĩnh không cho tàu biển tải trọng đến 5.000 tấn lưu thông.

Công trình gồm 2 mố và 50 trụ cầu. Do nằm trong môi trường biển có độ mặn, tính ăn mòn cao, nhiều hạng mục được sử dụng vật liệu chuyên dụng nhằm tăng độ bền và tuổi thọ công trình.

Hai trụ chính cùng hệ thống dây văng màu đỏ tạo điểm nhấn cho công trình giữa không gian cửa biển.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế, tuyến đường ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An (giai đoạn 1) đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số hạng mục cuối cùng trước khi chính thức đưa vào khai thác.

UBND TP Huế cũng đang triển khai lấy ý kiến người dân về tên gọi chính thức của cây cầu vượt cửa biển trên ứng dụng Hue-S. Hai phương án tên cầu được đưa ra là Cửa Thuận và Thai Dương.

Trong đó, Cửa Thuận là danh xưng được đề xuất dựa trên tên cửa biển Thuận An, còn Thai Dương là địa danh lâu đời gắn với cộng đồng cư dân tại khu vực này.