HLV Matthew Ross của Đài Loan (Trung Quốc) dành những lời khen có cánh với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc - người ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Đánh giá về trận thua tuyển Việt Nam 0-2, HLV Matthew Ross của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết: "Chúc mừng tuyển Việt Nam với chiến thắng này. Tuy nhiên, tôi cho rằng tỷ số chưa phản ánh sức mạnh của đội chủ nhà. Họ kiểm soát bóng và thế trận tốt. Với chúng tôi, đây mới là trận thứ hai của Đài Loan (Trung Quốc) trong năm 2026. Tôi trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Hy vọng ở trận tiếp theo đoàn đội chơi tốt hơn".

HLV HLV Matthew Ross của Đài Loan (Trung Quốc)

"Cách chơi của tuyển Việt Nam vẫn như trước, không có sự thay đổi dù đội tuyển xuất hiện nhiều gương mặt mới. Họ kiên nhẫn khi kiểm soát bóng. Ba cầu thủ tấn công biết cách chọn vị trí và thời điểm di chuyển phù hợp.

Đây là một tập thể được huấn luyện bài bản, có khả năng giữ vị trí rất tốt. Các cầu thủ của chúng tôi thu được nhiều bài học sau trận đấu với tuyển Việt Nam. Xa hơn, tôi rất háo hức khi được xem tuyển Việt Nam thi đấu ở Asian Cup 2027. Việc giải đấu lùi lại gần một năm có thể giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt và chơi hay hơn", thuyền trưởng Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ thêm.

Đình Bắc gây được nhiều ấn tượng trước HLV Đài Loan (Trung Quốc)

Về các cá nhân có màn thể hiện ấn tượng ở tuyển Việt Nam, HLV Matthew Ross khen ngợi Đình Bắc và Olaha Mạnh Đức, ông nói: "Tôi biết đẳng cấp của Đình Bắc nhưng không muốn nói trước trận đấu để tránh khiến cậu ấy quá hưng phấn. Đó là một cầu thủ rất tốt, có kỹ thuật và tư duy thông minh. Đình Bắc biết cách lựa chọn thời điểm, kéo giãn các trung vệ đối phương, qua đó tạo ra không gian cho các đồng đội.

Trong khi đó, Olaha mang đến nhiều lựa chọn đa dạng hơn cho tuyển Việt Nam. Khi có bóng, cậu ấy chơi rất tốt, biết cách khai thác khoảng trống. Khi không có bóng, Olaha cũng hoạt động hiệu quả. Sang hiệp hai, chúng tôi phải lùi đội hình xuống một chút, tổ chức thành hai lớp phòng ngự và bổ sung chiều sâu để đối phó với tuyển Việt Nam".

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