Tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Trung Quốc sau 120 phút thi đấu, qua đó dừng bước ở vòng tứ kết Asiad 2026. Dù không thể giành quyền đi tiếp, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc để lại hình ảnh đầy nỗ lực, duy trì thế trận chặt chẽ trước Trung Quốc trong suốt 90 phút và chỉ nhận bàn thua ở hiệp phụ.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông hài lòng với cách các học trò thực hiện đấu pháp đã đề ra: “Sau 2 trận mở đầu của vòng bảng, chúng tôi thi đấu chưa đúng phong độ. Tuy nhiên, đáng mừng là ở trận đấu này, mặc dù thiếu 3 cầu thủ vì chấn thương, đội thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra là phòng ngự chủ động, chuyển đổi nhanh”.

Tuyển nữ Việt Nam thi đấu kiên cường trước Trung Quốc.

HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định tuyển nữ Việt Nam không chỉ tập trung phòng ngự mà còn chủ động lựa chọn thời điểm gây sức ép lên đối thủ.

“Điều tôi vui nhất là các cầu thủ chơi có nét và đặc biệt là tự tin trước một đối thủ có chuyên môn và nền tảng thể lực tốt. Đấy là điều đáng mừng nhất. Kim Thanh mặc dù hơn 30 tuổi nhưng phong độ vẫn rất ổn định, nhất là việc chỉ huy hàng phòng ngự”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Tuyển nữ Việt Nam chính thức chia tay Asiad 2026. Ảnh: VFF

Nhà cầm quân sinh năm 1964 cũng đánh giá Asiad 2026 là trải nghiệm quý đối với các cầu thủ trẻ trong quá trình tuyển nữ Việt Nam xây dựng lực lượng kế cận. Ông nói: "Giải đấu này là trải nghiệm quý giá với các cầu thủ trẻ. Các bạn được thi đấu với đối thủ mạnh ở châu Á, qua đó tích lũy kinh nghiệm.

Khi được trao cơ hội vào sân, các cầu thủ trẻ chơi khá tự tin. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong quá trình tuyển nữ Việt Nam xây dựng lực lượng mới”.

Để kịp thời ghi nhận những nỗ lực của tuyển nữ Việt Nam, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thưởng toàn đội 300 triệu đồng.