HLV Kim Sang Sik bên cạnh sự lo lắng về vấn đề lực lượng của tuyển Việt Nam, còn thừa nhận Malaysia mạnh hơn nhiều tại FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ về vấn đề lực lượng của tuyển Việt Nam trước trận tranh hạng Ba với Malaysia tại FIFA ASEAN Cup 2026: "Đội tuyển mất một số cầu thủ như Hoàng Hên, Tài Lộc hay Bùi Hoàng Việt Anh do gặp chấn thương về cơ bắp. Với số lượng cầu thủ chuẩn bị có hạn, việc đưa ra phương án thay người trong hiệp hai sẽ gặp đôi chút khó khăn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh càng khó khăn thì toàn đội càng phải đoàn kết để cùng nhau tạo nên chiến thắng trong trận đấu ngày mai".

Về chấn thương có thể kịp bình phục của Việt Anh, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Chấn thương của Bùi Hoàng Việt Anh không quá nghiêm trọng. Ban huấn luyện cùng ban y tế sẽ kiểm tra, điều chỉnh thể trạng và tiếp tục theo dõi tình hình trước khi đưa ra quyết định. Dự kiến việc ra sân vào ngày mai của Việt Anh không gặp ảnh hưởng quá lớn".

HLV Kim Sang Sik tin tưởng tuyển Việt Nam thắng Malaysia. Ảnh: S.N

Trong khi đó, với hai cầu thủ Tài Lộc và Hoàng Hên, HLV người Hàn Quốc nói: "Do lịch thi đấu liên tục từ các giải đấu trước, giải vô địch quốc gia cho đến đợt tập trung thi đấu tại FIFA ASEAN Cup, các cầu thủ phải cày ải mật độ dày khiến các chấn thương nhẹ tích tụ dần thành nặng.

Với trường hợp của Tài Lộc, bạn ấy bị chấn thương nhẹ trước giải đấu nên chưa thể thi đấu nhiều ở CLB, thời gian hội quân ngắn khiến việc hồi phục thể lực gặp đôi chút vấn đề khi vào sân. Còn đối với Hoàng Hên, do phải thi đấu quá nhiều tại CLB thời gian qua nên bạn ấy chưa thể thể hiện 100% sức lực khi lên tập trung đội tuyển".

"Việc không thể giành vé vào chơi trận chung kết khiến bản thân tôi, các cầu thủ cũng như người hâm mộ Việt Nam đều cảm thấy khá tiếc nuối và thất vọng. Dù vậy, phải ghi nhận rằng các cầu thủ đã cống hiến và nỗ lực hết mình trong từng trận đấu vì mục tiêu chiến thắng. Dù chỉ là trận tranh hạng ba, toàn đội vẫn chấp nhận thực tế và cố gắng hết sức mình để đạt kết quả tốt nhất, mang lại hình ảnh tích cực với người hâm mộ", HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Tuyển Việt Nam không có Hoàng Hên ở trận gặp Malaysia. Ảnh: V.A

Đánh giá về trận gặp Malaysia, thuyền trưởng tuyển Việt Nam cho biết: "So với các lần đối đầu trước đây, lực lượng của Malaysia đã thay đổi và trở nên mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt, họ sở hữu cầu thủ mang áo số 9 (Bergson) mới nhập tịch đang thể hiện phong độ rất tốt. Do đó, tuyển Việt Nam phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để có phương án phong tỏa cầu thủ này và hướng tới kết quả thuận lợi".

Trận tuyển Việt Nam vs Malaysia diễn ra vào lúc 16h ngày 5/10 trên SVĐ Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia).

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