Chiều 7/12, U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập chuẩn bị cho trận gặp U22 Malaysia.
Buổi tập diễn ra vào lúc 16h tại Bangkok nên trời rất nắng nóng.
Dù vậy, Thanh Nhàn cùng các đồng đội luôn thể hiện quyết tâm cao nhất.
Trong ngày 6/12, U22 Việt Nam trực tiếp đi "xem giò" U22 Malaysia trong trận gặp U22 Lào.
HLV Kim Sang Sik lộ vẻ căng thẳng khi U22 Việt Nam ở thế bất lợi hơn đối thủ.
Chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các học trò buộc phải chơi một trận sống còn với đối thủ để tranh vé vào bán kết SEA Games 33.
Trung vệ Nhật Minh khẳng định U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất, và cơ hội đi tiếp là 50-50.
Đình Bắc là niềm hi vọng của U22 Việt Nam. Anh đang có 2 bàn thắng ghi được ở trận thắng U22 Lào 2-1.
Thủ thành Trung Kiên sẵn sàng cho trận gặp U22 Malaysia.
U22 Việt Nam còn 3 buổi tập trước khi đối đầu U22 Malaysia.
Các cầu thủ nỗ lực cao nhất.
Đình Bắc và các đồng đội quyết tâm đánh bại U22 Malaysia.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)

