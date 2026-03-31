Tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1, khép lại vòng loại Asian Cup 2027 đầy cảm xúc. HLV Kim Sang Sik gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, các cầu thủ đã cùng nhau chiến đấu và hoàn thành mục tiêu vào VCK.

"Xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam. Họ rất cuồng nhiệt cho trận đấu này. Cảm ơn các cầu thủ, đặc biệt là Xuân Son và Hoàng Hên. Sự phối hợp của họ mang đến thành công, cũng như Hoàng Đức và Quang Hải chơi tốt trận này. Các cầu thủ xứng đáng với chiến thắng, xin cảm ơn tất cả mọi người", HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1. Ảnh: S.N

Về các quyết định sử dụng nhân sự, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Tôi sử dụng Hên ở nhiều vị trí trận giao hữu với Bangladesh trước đó, mục đích là tìm ra sự phù hợp. Sau trận hôm nay, tôi thấy cậu ấy phù hợp với vị trí tiền đạo phải. Sự phối hợp của Hên và Son là điều tốt, cho thấy sự hiệu quả, hy vọng các cầu thủ tiếp tục thể hiện trong những đợt tập trung tới.

Với Văn Hậu và Đình Trọng cũng chơi tốt và tôi rất hài lòng. Ngoài ra tôi thích các vị trí có nhiều sự lựa chọn, đây là điều tốt trong thời gian tới. Hy vọng đây sẽ là điểm khởi đầu cho các giải đấu tiếp theo".

Hoàng Hên và Xuân Son phối hợp ăn ý. Ảnh: S.N

Thuyền trưởng tuyển Việt Nam lý giải việc ông ưu ái với các cầu thủ của Hà Nội FC: "Có nhiều cầu thủ từ Hà Nội và cả CAHN. Họ thi đấu rất nhiều thời gian qua. Dù thể lực bị bào mòn, nhưng trên đội tuyển các cầu thủ đều cống hiến hết mình".

"Thời gian tới tôi tiếp tục tìm kiếm tài năng ở những CLB khác nữa. Kể từ khi tới Việt Nam, đây là một trong những trận đấu tuyệt vời nhất. Cảm ơn mọi người đã cổ vũ. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục cố gắng để giúp tuyển Việt Nam mạnh hơn", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

