Gặp chủ nhà U23 Trung Quốc tiếp tục là một thử thách với U23 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh không đặt nặng vấn đề thành tích, nhưng chắc chắn chơi hết khả năng để có đạt được kết quả như mong đợi trước khi nói lời chia tay giải đấu.

Ở hai trận vừa qua, U23 Trung Quốc cho thấy khả năng triển khai lối chơi đa dạng, tấn công biên rất nguy hiểm. Tuy nhiên, đội bóng này cũng gặp vấn đề ở sự kết nối và tổ chức phòng ngự. So với U23 Việt Nam nhận 2 bàn thua, U23 Trung Quốc phải vào lưới nhặt bóng nhiều hơn 1 bàn. Đây là những điểm yếu mà U23 Việt Nam có thể khai thác.

Đối đầu với đối thủ được đánh giá mạnh hơn và có lợi thế sân nhà, nhưng nếu chơi hết sức, tận dụng cơ hội và phòng ngự chặt chẽ, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện.