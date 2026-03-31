ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-1 thuyết phục trước Malaysia, với màn trình diễn hiệu quả và bản lĩnh, qua đó khẳng định vị thế cùng phong độ ấn tượng trên sân nhà.
Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia (nguồn: FPT Play)
Ghi bàn:
Việt Nam: Duy Mạnh (6'), Xuân Son (52', 59')
Malaysia: Endrick (77' pen)
Đội hình ra sân
Việt Nam: Nguyễn Filip (1); Đỗ Duy Mạnh (Đình Trọng 73'), Bùi Hoàng Việt Anh (20), Đoàn Văn Hậu (Ngọc Bảo 88'); Trương Tiến Anh (15), Nguyễn Quang Hải (Thành Long 88'), Nguyễn Hoàng Đức (14), Cao Pendant Quang Vinh (13); Nguyễn Xuân Son (12), Đỗ Hoàng Hên (9), Nguyễn Hai Long (Việt Cường 73).
Malaysia: Syihan Hazmi (6), Matthew Davies (2), Muhammad Ubaidullah (5, Faisal Halim (7), Stuart Uwilkin (8), Nooa Laine (15), Paulo Josue (17, Harith Haiqal (18), Nazmi Faiz (20), Dion Cools (21), Corbin Ong (22).