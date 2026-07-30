Trước trận tiếp đón Singapore, trong khuôn khổ lượt thứ 2 bảng A, ASEAN Cup 21026, HLV Kim Sang Sik nhận tin vui từ sự trở lại của Nguyễn Tài Lộc và Đặng Văn Lâm. Như vậy, kể từ đầu giải, đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam có đủ quân số.

Với việc có đầy đủ lực lượng, nhiều người cho rằng HLV Kim Sang Sik sẽ dùng lại đội hình mà ông ưa thích ở tuyển Việt Nam, trong trận đấu Singapore. Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đều sử dụng đội hình giống hệt nhau của tuyển Việt Nam, trong hai trận giao hữu gặp Gangwon FC (K-League 1, Hàn Quốc) và Myanmar, gồm: thủ môn Patrik Lê Giang, Xuân Mạnh, Thành Chung, Nhật Minh, Tiến Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Văn Hậu, Tài Lộc và Xuân Son.

Tài Lộc trở lại... Ảnh: S.N

Tuy nhiên, do Tài Lộc chấn thương ngay trước trận ra quân gặp Timor Leste, HLV Kim Sang Sik đổi sang phương án sử dụng Đình Bắc ở đội hình đá chính, và đây lại là quyết định mang về kết quả ngoài mong đợi với thuyền trưởng tuyển Việt Nam.

Được HLV Kim Sang Sik tin tưởng, Đình Bắc có một trận thi đấu tỏa sáng, với 3 bàn thắng cùng 1 kiến tạo. Các pha lập công của anh đều cho thấy khả năng săn bàn nhạy bén, thể hiện được tốc độ, kỹ thuật, sự khôn ngoan.

Nếu không bị trọng tài bắt việt vị ở những phút cuối trong một tình huống nhạy cảm, tiền đạo CAHN đã sở hữu 4 bàn thắng ở trận đấu này. Sau đó, Đình Bắc được BTC bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Với cú hat-trick, Đình Bắc đi vào lịch sử tuyển Việt Nam ở sân chơi ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup và Tiger Cup), khi trở thành cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất trong trận ra quân. Quan trọng hơn, 3 bàn thắng giúp tiền đạo sinh năm 2004 tự tin hơn rất nhiều, có cơ hội đua tranh danh hiệu Vua phá lưới tại ASEAN Cup 2026.

Nhưng Đình Bắc đã khẳng định được vị trí. Ảnh: S.N

Với HLV Kim Sang Sik, chứng kiến màn thể hiện 10 điểm của Đình Bắc, có lẽ ông thầy người Hàn Quốc sẽ phải tính toán lại về đội hình xuất phát ở ASEAN Cup 2026, cụ thể là dành cho chân sút CAHN một vị trí trên hàng công, thay vì dự bị như trước đây.

Trên thực tế, việc tiếp tục trao cơ hội đá chính cho Đình Bắc là cần thiết, khi tiền đạo này làm rất tốt ở trận mở màn và đang rất hưng phấn. Hơn nữa, Đình Bắc cũng cho thấy khả năng phối hợp ăn ý cùng các đồng đội, và về mặt nào đó chơi hiệu quả hơn so với Tài Lộc.

Nếu Đình Bắc lại tỏa sáng trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Singapore, anh sẽ là một trong những niềm hy vọng của nhà ĐKVĐ trong trận quyết đấu với Indonesia, chỉ sau đó 3 ngày trên sân khách.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn