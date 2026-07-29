Sau khi Nguyễn Tài Lộc và Đặng Văn Lâm trở lại, tuyển Việt Nam có đầy đủ lực lượng chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Singapore, lượt thứ 2 bảng A, ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik buộc phải thắng, trước khi có chuyến làm khách được dự báo vô cùng khó khăn trước Indonesia.

Trên thực tế, ngay cả khi tuyển Việt Nam không có đội hình mạnh nhất cũng vẫn được đánh giá là cửa trên so với Singapore. Đội bóng đảo quốc Sư tử thắng chật vật Campuchia 2-1 ở trận ra quân nhờ bàn thắng ở phút bù giờ thứ 10, sau đó chỉ thắng đội yếu nhất bảng là Timor Leste 2-0 ở lượt trận thứ 2.

Tài Lộc bình phục chấn thương. Ảnh: Nam Nam

Chiến thắng này giúp Singapore tạm vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm, xếp trên tuyển Việt Nam và Indonesia (cùng 3 điểm). Tuy nhiên, thử thách thực sự với đoàn quân HLV Gavin Lee là ở hai trận còn lại của bảng đấu, gặp ĐKVĐ và Indonesia. Nếu không giành kết quả như mong muốn ở hai trận đấu này, Singapore có thể bị loại ngay ở vòng bảng.

Ở hai trận vừa qua, dù thắng nhưng Singapore thể hiện lối chơi khá bế tắc. Giành quyền kiểm soát bóng vượt trội đối thủ, có nhiều cơ hội hơn, nhưng hàng công của Singapore thi đấu không hiệu quả.

Trước chuyến làm khách trên sân của tuyển Việt Nam, HLV Gavin Lee động viên các học trò: "Họ là đối thủ không hề dễ chơi, thử thách lớn và chúng tôi hiểu rất rõ điều đó nhưng không sao cả. Chúng tôi đến Hà Nội và thi đấu với tất cả khả năng của mình".

Xuân Son rất tự tin ghi bàn vào lưới Singaore. Ảnh: S.N

Singapore rất quyết tâm, nhưng thể hiện ra sao trước tuyển Việt Nam lại là một câu chuyện khác. Nhà ĐKVĐ thắng đậm Timor Leste 7-0 ở trận ra quân ASEAN Cup 2026, nhưng vẫn chưa bộc lộ hết sức mạnh của mình. Nói cách khác, tuyển Việt Nam có thể nguy hiểm hơn nữa khi được chơi trên sân nhà, có đội hình mạnh nhất, chưa kể lợi thế được nghỉ tới 1 tuần so với 3 ngày của đối thủ.

Trong 4 trận gần nhất, tuyển Việt Nam ghi tới 17 bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, Singapore chỉ giữ được sạch lưới 2/11 trận. Đội khách gần như sẽ chơi phòng ngự phản công, thậm chí cố thủ để giành 1 điểm, nhưng Xuân Son, Đình Bắc và các đồng đội không để điều đó xảy ra.

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