Người hâm mộ thấp thỏm

Màn trình diễn của tân binh tuyển Indonesia trong chiến thắng trước Campuchia rõ ràng mang đến những lo lắng nhất định đối với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

Âu lo này rõ ràng không phải vô cớ. Mitchell Baker cao tới 1,96 m, sở hữu thể hình vượt trội cùng khả năng chơi đầu rất hay, vì vậy nhanh chóng khiến người hâm mộ khu vực “sục sôi”.

Tân binh của Indonesia- Mitchell Baker đang khiến người hâm mộ Đông Nam Á sôi sục. Ảnh: Bola

Câu chuyện làm thế nào chống bóng bổng đối với tuyển Việt Nam cũng không dừng ở Mitchell Baker mà còn có cả Ilhan Fandi của Singapore – chân sút đang cho thấy sự nguy hiểm lớn ở cả các tình huống trên không lẫn khả năng tác chiến độc lập.

Những điều lo lắng nói trên xuất phát từ chính hàng thủ tuyển Việt Nam. Sau 2 trận đấu gặp Myanmar (giao hữu) và Timor Leste (ASEAN Cup), hàng thủ đều chơi không ổn, đặc biệt là khá lúng túng ở các tình huống bóng bổng dù chiều cao của Thành Chung, Văn Hậu, Việt Anh... chẳng tệ.

Ông Kim Sang Sik nghĩ khác?

Về cơ bản, những lo lắng của giới chuyên môn hay người hâm mộ dành cho tuyển Việt Nam là hoàn toàn dễ hiểu. HLV Kim Sang Sik có lẽ cũng bận tâm, nhưng để nói rằng quá e ngại thì hơi quá.

Nói sòng phẳng, ông Kim Sang Sik thừa hiểu rằng Mitchell Baker, Ilhan Fandi hay bất cứ tiền đạo nào khác chỉ nguy hiểm một khi nhận được những đường chuyền thuận lợi, còn ngược lại sẽ không đáng sợ như nhiều người lầm tưởng.

Thuyền trưởng tuyển Việt Nam có kế sách để hạn chế điểm mạnh của đối thủ?

Chính vì hiểu rõ điểm mấu chốt ấy, điều HLV Kim Sang Sik cần giải quyết không phải làm cách nào ngăn đối phương đánh đầu hay có cơ hội không chiến mà là xử lý những vấn đề ngay ở đội bóng của ông.

Có nghĩa nếu hai hậu vệ biên gây đủ áp lực để đối phương không thể tạt bóng trong tư thế thoải mái; nếu khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự được thu hẹp để các đường chuyền sớm bị cắt đứt thì đồng nghĩa sự nguy hiểm cũng giảm đi rất nhiều.

Đó cũng là lý do HLV Kim Sang Sik không quá bận tâm đến việc tìm gấp một trung vệ cao hơn nhằm đấu tay đôi với Baker hay Ilhan. Điều cần thiết là sửa cả hệ thống phòng ngự, từ cách các tiền vệ hỗ trợ đánh chặn, khả năng bảo vệ hai biên cho đến việc duy trì cự ly đội hình hợp lý.

Thực tế, hai trận vừa qua cũng có thể được xem như những bài kiểm tra quý giá. Những khoảng trống đã lộ ra, những tình huống bóng bổng đã xuất hiện và BHL chắc chắn có đủ dữ liệu để điều chỉnh trước khi gặp các đối thủ mạnh hơn.

Người hâm mộ có thể nhìn thấy Mitchell Baker hay Ilhan Fandi và nghĩ đến những cú đánh đầu. Nhưng có lẽ HLV Kim Sang Sik lại nhìn vào một chi tiết khác: làm sao để hai tiền đạo ấy không bao giờ nhận được quả tạt như họ mong muốn.

Nếu làm được điều đó, tuyển Việt Nam không chỉ hóa giải được điểm mạnh của Singapore hay Indonesia, mà còn cho thấy một bước tiến thực sự trong hành trình chinh phục ASEAN Cup 2026.

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