Singapore lạc quan

Đội tuyển Singapore đang tạm dẫn đầu bảng A ASEAN Cup, sau trận thắng Timor Leste 2-0.

HLV Gavin Lee nói rằng đội bóng “luôn hướng đến việc làm tốt hơn”, khi Singapore hiểu rằng thách thức thực sự vẫn còn ở phía trước.

Pha ghi bàn vào lưới Timor Leste của Ilhan Fandi. Ảnh: S.T

“Chúng tôi dành thời gian tận hưởng chiến thắng này”, chiến lược gia 35 tuổi chia sẻ. “Trong bóng đá, không phải lúc nào cũng có những khoảnh khắc tuyệt vời, vì vậy khi có được một chiến thắng, hãy tận hưởng”.

“Sau đó, chúng tôi sẽ hồi phục và tiếp tục chuẩn bị cho trận tiếp theo. Singapore có những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đủ bản lĩnh để giữ cho cả đội luôn tỉnh táo và không bị cuốn theo cảm xúc”.

Singapore từng 4 lần vô địch Đông Nam Á, nhưng bị loại từ vòng bảng ở 4 trong 6 kỳ gần nhất.

Gavin Lee tự tin về sự cải thiện của “The Lions”. “Qua từng bước, toàn đội luôn cố gắng tiến bộ hơn. Có những thời điểm tốt, cũng có những lúc chưa tốt, nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đang trưởng thành với tư cách một tập thể”.

Hướng đến trận gặp ĐKVĐ Việt Nam tại Hà Nội (20h ngày 31/7), Gavin Lee tuyên bố đã có kế hoạch cụ thể.

“Việt Nam chắc chắn sẽ không phải đối thủ dễ chơi, chúng tôi hiểu điều đó. Nhưng chúng tôi đã có kế hoạch chuẩn bị và cố gắng thực hiện tốt nhất có thể để chơi một trận đấu với phong độ cao nhất của mình”.

Kế hoạch với Ilhan Fandi

Kế hoạch của Singapore là đưa bóng cho Ilhan Fandi, mẫu tiền đạo toàn diện có khả năng đánh đầu và dứt điểm chân rất đa dạng - như cú tung người móc bóng trước Campuchia.

Ilhan Fandi chính là người phá vỡ thế cân bằng trước Timor Leste. Trong trận ra quân, anh ấn định kết quả 2-1 ở phút bù giờ thứ 11 khi được HLV Gavin tung vào sân.

Đó là bàn thắng thứ 8 của Ilhan sau 27 lần khoác áo đội tuyển Singapore, đồng thời là pha lập công thứ 6 của anh chỉ sau 10 trận dưới thời HLV Gavin Lee.

Ngoài ra, tính cả giao hữu, tiền đạo 23 tuổi này có chuỗi 3 trận liên tiếp ghi bàn. Trước ASEAN Cup, anh từng lập công trong trận thua Trung Quốc 1-2.

Ilhan Fandi có phong độ cao ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: FAS

Ilhan đặc biệt ăn ý với các tiền vệ nhập tịch Kyoga Nakamura và Song Ui-young. Các đường chuyền trung lộ hoặc tạt cánh của hai cầu thủ này vào vòng cấm đều gây nhiều khó khăn cho đối thủ.

Đây chính là điều mà HLV Kim Sang Sik và hàng thủ tuyển Việt Nam cần thận trọng khi đối đầu “The Lions” trên sân Mỹ Đình.

“Cả đội đã thể hiện tinh thần chiến đấu khi mọi thứ không diễn ra như ý”, Ilhan Fandi nói về cú đánh đầu vào lưới Timor Leste bị VAR từ chối sau 4 phút gián đoạn.

Tiền đạo cao 1,83 mét gửi lời cảnh báo: “Thật vui khi cả 2 bàn thắng đều đến từ bài phối hợp mà chúng tôi đã tập luyện.

Tôi rất thân với Song, nên thật tuyệt khi thấy anh ấy ghi bàn. Hy vọng sẽ còn nhiều đồng đội khác cùng lập công.

Nhìn chung, những gì diễn ra là màn trình diễn tốt của cả tập thể. Dù vậy, chúng tôi vẫn còn nhiều điều cần cải thiện và đang hướng tới trận gặp Việt Nam”.

Gavin Lee kết luận trước trận Việt Nam: “Cả hai đều là những đội bóng mạnh. Singapore có nhiều cầu thủ sở hữu phẩm chất cá nhân tốt và có thể tạo ra sự khác biệt”.

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