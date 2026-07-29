Theo công bố của FIFA, giải đấu được chia thành hai hạng đấu gồm Division 1 và Division 2. Các trận đấu của Division 1 diễn ra tại Indonesia, trong khi Division 2 được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc). Lịch thi đấu chi tiết sẽ được FIFA thông báo trong thời gian tới.

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng B Division 1 cùng Pakistan, Thái Lan và Philippines. Bảng A Division 1 gồm: Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Tại Division 2, bảng A có Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar và Brunei; bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor Leste.

Tuyển Việt Nam xác định đối thủ tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Nhìn vào bảng đấu của tuyển Việt Nam, có thể thấy cuộc so tài được chờ đợi và hứa hẹn 'nóng' nhất là với Thái Lan, trong khi Pakistan và Philippines cũng rất thú vị.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu bóng đá quốc tế quy mô khu vực lần đầu tiên do FIFA trực tiếp quản lý và điều hành, tách biệt với giải vô địch Đông Nam Á truyền thống (ASEAN Cup). Giải đấu diễn ra trong khung lịch FIFA Days từ ngày 24/9 đến 3/10/2026.

Thời gian diễn ra giải tạo điều kiện để các đội tuyển quốc gia triệu tập lực lượng mạnh nhất, bao gồm các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Đồng thời, kết quả các trận đấu cũng sẽ được tính điểm trên BXH FIFA theo hệ số của các trận đấu thuộc FIFA Days.

Một điểm mới đáng chú ý của FIFA ASEAN Cup là quy mô được mở rộng vượt ra ngoài phạm vi 11 Liên đoàn thành viên Đông Nam Á. Bên cạnh các đội tuyển thuộc AFF, giải đấu năm nay có thêm hai đội khách mời là Pakistan và Hong Kong (Trung Quốc), qua đó mở rộng tính cạnh tranh và tăng thêm cơ hội cọ xát quốc tế cho các đội tuyển trong khu vực.

Như vậy, sau khi thầy trò HLV Kim Sang Sik kết thúc hành trình tại ASEAN Cup 2026, sẽ tiếp tục chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên được tổ chức.