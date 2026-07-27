Link xem trực tiếp Singapore vs Timor Leste

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Trận đấu giữa Singapore và Timor Leste diễn ra lúc 18h00 ngày 27/7 tại vòng bảng AFF Cup 2026. Singapore được đánh giá vượt trội về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và phong độ gần đây, trong khi Timor Leste với lực lượng trẻ hơn, sẽ dựa vào sự nỗ lực, kỷ luật và tinh thần thi đấu để gây bất ngờ.

Singapore nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng, triển khai lối chơi tấn công đa dạng và tận dụng các mũi nhọn nguy hiểm từ biên lẫn trung tâm. Timor Leste sẽ tìm cách phòng ngự chặt chẽ, khai thác sai lầm và phản công nhanh để tạo cơ hội.

Đây là trận mở màn bảng A, nên cả hai đội đều đặt mục tiêu quan trọng. Một chiến thắng sẽ giúp Singapore củng cố vị thế ứng viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng, trong khi Timor-Leste nếu có điểm sẽ tạo động lực lớn cho các lượt trận sau.

Với lực lượng vượt trội, kinh nghiệm dày dặn, Singapore được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, bất ngờ vẫn có thể xảy ra nếu Timor-Leste tận dụng tốt các cơ hội phản công.

Đội hình dự kiến Singapore vs Timor Leste

Singapore: Mahbud, Stewart, Harun, Fandi Irfan, Tan Han Wei, Nakamura, Shahiran, Syahin, Stewart, Anuar, Fandi Ilhan

Timor Leste: Dylan Jose Niski, Tomas Silva, Anizo Correia, Joao BVarudo, Luis Figo, Claudio Gomes, Joao Rangel, Zenivio Mota, Zion Cruz, Ryan Harris Jom, Oatnasio Da Silva.