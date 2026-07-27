Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU BẢNG KÊNH TRỰC TIẾP
27/7 - 18:00 Singapore vs Timor Leste Bảng A VTV6, FPT Play
27/7 - 20:30 Indonesia vs Campuchia Bảng A VTV6, FPT Play

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.