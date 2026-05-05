HLV Lê Huỳnh Đức  chia tay CLB CA TPHCM

Chiều 5/5, lãnh đạo CLB CA TP.HCM và HLV Lê Huỳnh Đức thống nhất chấm dứt hợp đồng. Như vậy, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam rời "ghế nóng" trước vòng 22 LPBank V-League. Đây là điều được nhiều người sớm dự đoán bởi thành tích của CA TPHCM không tốt thời gian gian qua.

Trong 5 vòng đấu gần nhất, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức trải qua 4 thất bại. Ở vòng 21 vừa qua, đội chủ sân Thống Nhất thúc thủ 0-2 trước Thép Xanh Nam Định. Đây được xem là giọt nước làm tràn ly, buộc CLB CA TPHCM phải có những thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Hiện tại, CA TPHCM chưa công bố người lên thay, nhưng nhiều khả năng sẽ là trợ lý Phùng Thanh Phương - người có nhiều năm gắn bó với đội bóng.

Sau 21 vòng đấu, CLB CA TPHCM đứng thứ 6 với 29 điểm, gần như đã trụ hạng. Tuy nhiên, đây không phải mục tiêu của đội bóng ngành công an ở mùa giải năm nay. Ngoài V-League, CA TPHCM còn đang thi đấu ở Cúp Quốc gia. Đối thủ của họ trong trận bán kết là Thép Xanh Nam Định.